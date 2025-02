Android 16: nuovo sistema di attivazione del salvaschermo

Dal rilascio di Android 16 Developer Preview avvenuto a novembre dello scorso anno è stato possibile apprendere diverse e interessanti feature del nuovo sistema operativo. Di tanto in tanto, infatti, i beta tester condividono interessanti informazioni inerenti il funzionamento dell’OS. Proprio a tal riguardo, nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui potrebbe essere offerto anche un nuovo sistema di attivazione del salvaschermo.

Android 16: novità per l’attivazione del salvaschermo

Attualmente, il salvaschermo viene attivato quando il dispositivo è in carica o agganciato e in carica. Android spesso si basa sulle informazioni del dock per rilevare se il dispositivo è collegato o meno. Ad esempio, un dock trasmette dati sul suo tipo (auto, scrivania, analogico o digitale). Sebbene il caricabatterie da tavolo attivi un salvaschermo, molti supporti di ricarica non sono considerati dock. Ciò potrebbe essere frustrante per coloro che desiderano un salvaschermo quando il dispositivo è sul supporto.

Per ovviare a questo problema, Google potrebbe quindi portare un modo completamente nuovo di abilitare il salvaschermo, basandosi sulla posizione del dispositivo. In tal modo, il salvaschermo dovrebbe essere attivato quando il dispositivo è in posizione verticale e in carica.

L’impostazione è stata individuata nelle stringhe di codice di dell’app Android 16 Beta 2 Settings. Considerando che le stringhe sono state incorporate in Android 16 Beta 2, è molto probabile che la funzione possa essere effettivamente disponibile nella versione stabile, che dovrebbe arrivare nel secondo trimestre del 2025.

È bene tenere presente che questo trigger potrebbe funzionare anche sui tablet Android, sebbene i problemi di docking non siano ugualmente frequenti in tal caso.