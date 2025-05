Android 16: protezioni avanzate contro gli spyware

Google ha annunciato novità per il programma Advanced Protection rivolto principalmente a giornalisti, politici e altre figure pubbliche ad alto rischio. Con Android 16 verranno introdotte protezioni avanzate contro gli attacchi più sofisticati (spyware in particolare) a livello di dispositivo. L’azienda di Mountain View ha svelato altre funzionalità di sicurezza.

Migliora la protezione con Android 16

Il programma Advanced Protection, introdotto nel 2017, protegge principalmente l’account Google da attacchi informatici. Prevede ad esempio l’uso di passkey o chiavi di sicurezza hardware per verificare l’identità. A partire da Android 16 verranno aggiunte protezioni a livello di dispositivo. Diventerà quindi simile al Lockdown Mode di Apple.

Google ha suddiviso le protezioni in tre categorie. Quelle attivate da Advanced Protection sono Intrusion Logging, Inactivity Reboot e Disable Auto-Reconnect to Insicure Networks. Intrusion Logging registra tutti gli eventi e conserva il log sul cloud usando la crittografia end-to-end. È utile durante le attività di indagine.

Inactivity Reboot riavvia automaticamente il dispositivo se non viene sbloccato da 72 ore. Disable Auto-Reconnect to Insicure Networks impedisce invece la riconnessione a reti Wi-Fi aperte o con protezione debole (WEP).

Ci sono poi funzionalità che non possono essere disattivate quando viene usata Advanced Protection, ovvero Google Play Protect, Android Safe Browsing, Caller ID & Spam e Scam Protection. Infine, Advanced Protection attiva automaticamente varie funzionalità, tra cui Theft Detection Lock, Offline Detection Lock e USB Protection (blocco del trasferimento dati).

Viene inoltre impedito il download di app da fonti sconosciute e l’apertura di pagine HTTP in Chrome, mostrato un avviso per i tentativi di phishing in Google Messaggi e disattivata la connessione 2G. La disponibilità di alcune funzionalità dipende dal produttore e dal modello di smartphone.