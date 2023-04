Android, scoperte 19 app contenenti malware: da disinstallare subito!

Ancora una volta il Google Play Store si dimostra incapace di arginare la minaccia dei malware diffusi tramite app Android. A dieci giorni dalla scoperta del virus Goldoson in una lista di 60 applicazioni apparentemente legittime, gli analisti di Malwarefox hanno identificato 19 servizi contenenti tre minacce differenti. Ognuno di essi verrà rimosso dalla stessa società di Mountain View nel corso dei prossimi giorni ma, nel frattempo, l’unica soluzione consiste nella disinstallazione manuale da parte degli utenti.

Altro malware Android in circolazione nel Play Store

Il report pubblicato parla per l’esattezza dell’esistenza di software infetti dai malware Autolycos, Joker e Harly. Il primo è un virus che sottoscrive le vittime a servizi premium a loro insaputa, eseguendo URL nocivi su un browser remoto e leggendo gli SMS ricevuti dall’utente, accedendo così ad altri dati sensibili. Lo spyware Joker è invece noto in quanto in grado di intercettare SMS, elenchi di contatti e altre informazioni private salvate sullo smartphone. Harly, infine, è un trojan che mira anche al furto di dati correlati a conti bancari e wallet crypto.

Nel caso di Autolycos le applicazioni interessate sono le seguenti:

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow, Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Instant Heart Rate Anytime

Delicate Messenger

Per quanto concerne Joker, questa è la lista condivisa dai ricercatori:

Simple Note Scanner

Universal PDF Scanner

Private Messenger

Premium SMS

Blood Pressure Checker

Cool Keyboard

Paint Art

Color Message

Infine, troviamo le app infette da Harly:

Fare Gamehub and Box

Hope Camera-Picture Record

Same Launcher and Live Wallpaper

Amazing Wallpaper

Cool Emoji Editor and Sticker

Come da prassi, se avete installato una delle succitate app sul vostro smartphone Android dovete procedere immediatamente con la disinstallazione. Se invece notate comportamenti anomali dalle applicazioni presenti sul vostro dispositivo mobile, consigliamo la scansione con antivirus come Malwarebytes per identificare la possibile causa del problema.