Sicurezza online assicurata con Incogni, il tool che blocca le chiamate spam

La sicurezza online assicurata da qualsiasi tool o software è diventata prioritaria nell’era digitale in cui viviamo. Con l’aumento delle chiamate e dei messaggi spam, l’entusiasmo per la tecnologia tende a scemare. Quando, infatti, lo “scotto” da pagare per navigare in rete o fare acquisti online diventa ricevere telefonate indesiderate a tutte le ore, è facile perdere la pazienza.

Ora, mettiamo da parte i tentativi falliti di servizi come il Nuovo Registro delle Opposizioni, perché finalmente esiste una soluzione davvero efficace: Incogni. Questo innovativo tool, creato da Surfshark, promette di eliminare le nostre informazioni personali dai database dei broker di dati. Sono proprio questi dati che alimentano le fastidiose chiamate e gli infallibili tentativi di phishing via e-mail.

Sicurezza online assicurata: come funziona Incogni

Il primo passo per mettere al lavoro Incogni è compilare il modulo con i tuoi dati: nome, indirizzo, comune di residenza e Paese. Non è proprio come l’iscrizione a un club esclusivo, ma siamo sulla buona strada.

In questo modo, Incogni può chiedere ai broker di dati la cancellazione delle informazioni personali. Ed ecco il vero colpo di genio: il tool continua a monitorare la situazione anche nei mesi successivi, garantendo che nel frattempo i data broker non siano tornati in possesso delle tue informazioni.

Quale altra piattaforma gratuita fa tutto questo? Nessuna! Ecco perché Incogni merita il suo status premium. Ma quanto costa? Grazie all’attuale offerta speciale, puoi abbonarti a 6,99 euro al mese invece dei soliti 13,98 euro, con tanto di rimborso garantito entro 30 giorni. Un vero affare, specialmente per chi ha già finito il bonus delle pazienze giornaliere da dedicare agli spammer.

Ricorda che la sicurezza online assicurata è un diritto per tutti. Quindi, armati di Incogni, respingi i fastidiosi spammer e goditi la tua esperienza digitale senza fastidiose interruzioni. Non hai nulla da perdere, se non le noiose telefonate dei call center non richieste.