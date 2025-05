Telemarketing: multa di 3 milioni ad Acea Energia

Dopo Enel Energia tocca alla concorrente Acea Energia. Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 3 milioni di euro alla società di Roma per l’attivazione di contratti sulla base di pratiche di telemarketing aggressivo e trattamento illecito dei dati. Altre sanzioni sono state inflitte a cinque società coinvolte per un totale di 850.000 euro.

Gravi violazioni della privay

L’indagine del Garante è stata avviata in seguito all’esposto presentato al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza da un redattore di Striscia la notizia. Quest’ultimo aveva ricevuto informazioni da un ex dipendente di call center sulle pratiche scorrette utilizzate per procacciare i clienti per conto di Acea Energia.

Durante le indagini è emerso un complesso intreccio tra varie agenzie e società che hanno ottenuto illecitamente liste di utenti passati ad altri gestori energetici. I dati (numero di telefono, codice fiscale, POD, PDR, matricola del contatore e modalità di pagamento) sono stati acquisiti senza un consenso esplicito e senza fornire un’informativa preventiva agli interessati.

A clienti venivano evidenziati inesistenti problemi tecnici nel passaggio al nuovo gestore e il rischio di ricevere una doppia fattura. L’operatore del call center proponeva quindi una “soluzione”: ritornare in Acea Energia con uno sconto del 40%. Un agente si recava quindi presso l’abitazione del cliente per la firma del contratto.

I contratti sottoscritti erano quindi frutto di illeciti contatti promozionali telefonici, nel corso dei quali venivano veicolate informazioni ingannevoli e spesso con toni aggressivi e intimidatori. Acea Energia ha permesso le attività di telemarketing attraverso dati ottenuti senza consenso e l’accesso ai suoi sistemi informatici, senza effettuare i necessari controlli.

Al termine dell’indagine, il Garante ha accertato la violazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e inflitto una sanzione di 3 milioni di euro ad Acea Energia. Le altre società coinvolte dovranno invece pagare sanzioni complessive per 850.000 euro.