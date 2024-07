VPN e antivirus Norton a un prezzo stracciato: approfittane ora

Proteggere i tuoi dispositivi al giorno d’oggi è più importante che mai, e farlo a un prezzo stracciato è un’opportunità da non perdere. Con l’aumento delle minacce informatiche, è essenziale avere VPN e antivirus per garantire non solo la sicurezza dei device ma anche delle informazioni personali.

Una delle soluzioni di sicurezza più gettonate è Norton 360, il quale offre non solo protezione antivirus ma anche la VPN inclusa, backup nel cloud e molto altro. Tutto questo a partire da soli 2,50 euro al mese per 12 mesi, con sconti del 66% e la garanzia di rimborso di 60 giorni.

Norton 360: sicurezza completa a un prezzo stracciato

Norton 360 non si limita a proteggerti dai virus. Questo antivirus all-in-one include aggiornamenti automatici, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il backup nel cloud protegge dai ransomware e dai guasti del disco rigido. Invece, il servizio VPN premium garantisce la tua privacy online, mentre il potente password manager memorizza in sicurezza tutte le tue credenziali.

Se il pacchetto Standard non fosse abbastanza, dai un’occhiata ai piani Deluxe e Advanced. Norton Deluxe offre, tra le altre cose, la funzionalità Norton Family, utile per monitorare l’attività online dei figli. Il piano Advanced include anche il monitoraggio dei social media, assistenza in caso di furto d’identità e del portafoglio.

Collegandoti alla pagina dedicata sul sito ufficiale Norton, puoi confrontare e scegliere il piano che meglio risponde alle tue esigenze, approfittando di queste promozioni vantaggiose.

La sicurezza digitale non è mai stata così accessibile. Con Norton 360, la tua protezione è garantita a un prezzo stracciato, completo di tutte le funzionalità avanzate per mantenere i tuoi dati e dispositivi al sicuro.