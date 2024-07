La tua azienda ha bisogno di un antivirus per almeno 3 validi motivi

Di recente la tua azienda ha subito un attacco informatico, con pesanti ripercussioni sia dal punto di vista economico che della produttività? Oppure hai letto o ascoltato da fonti qualificate quanto accaduto ad una società concorrente, e vorresti evitare che ti succeda una cosa simile? Se hai risposto sì ad almeno una delle due domande, al 99% stai già valutando l’acquisto di una soluzione all-in-one per la sicurezza informatica aziendale.

Se è corretto, prima di indicarti i tre motivi per cui dovresti ricorrere a una scelta di questo tipo, ti confermiamo che uno dei migliori prodotti per le aziende oggi disponibili sul mercato è Kaspersky Small Office Security, in grado di offrire una cybersecurity di livello superiore per la protezione dell’azienda. Al momento è in offerta a partire da 72 euro l’anno, con inclusa la funzionalità Kaspersky VPN Secure Connection.

3 motivi per cui la tua azienda ha bisogno di un antivirus

Ed ecco i tre validi motivi per cui ogni azienda dovrebbe dotarsi di una soluzione antivirus completa e al passo con i tempi:

difendersi dalle nuove minacce informatiche, ransomware inclusi : documenti aziendali e dati dei clienti dovrebbero godere sempre della massima protezione contro le minacce del web, tra cui i temibili ransomware;

: documenti aziendali e dati dei clienti dovrebbero godere sempre della massima protezione contro le minacce del web, tra cui i temibili ransomware; gestire le password in modo semplice e sicuro : i dipendenti sono soliti usare password facilmente vulnerabili dai cybercriminali, da qui la necessità di usare uno strumento automatico capace di creare password complesse e uniche per ogni lavoratore;

: i dipendenti sono soliti usare password facilmente vulnerabili dai cybercriminali, da qui la necessità di usare uno strumento automatico capace di creare password complesse e uniche per ogni lavoratore; proteggere i dispositivi mobili in uso tra i dipendenti: vista la diffusione di smartphone e tablet in tutte le aziende, e il contemporaneo aumento delle minacce informatiche, è indispensabile una soluzione che garantisca la protezione non solo di computer e notebook ma anche dei dispositivi mobili.

Tutto questo lo si può ottenere con Kaspersky Small Office Security, in promozione a partire da 72 euro l’anno. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata del sito Kaspersky.