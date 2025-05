Antivirus, VPN e molto altro in un'unica suite: -70% con la promo di Avast

Avast è un vero e proprio punto di riferimento della sicurezza informatica e mette a disposizione degli utenti tutti gli strumenti giusti per proteggere il proprio computer Windows, il Mac, gli smartphone e i tablet.

Attivando Premium Security, infatti, è possibile accedere al sistema di protezione con riconoscimento e blocco in tempo reale di virus e malware, la difesa contro i ransomware e altri strumenti di protezione.

Con il Ultimate, invece, ci sono ulteriori servizi aggiuntivi come SecureLine VPN, che mette a disposizione una VPN illimitata per una connessione senza tracciamento, Cleanup Premium, per ottimizzare il funzionamento del PC, e AntiTrack, per proteggere la propria identità online.

Con l’offerta in corso, i sistemi di protezione di Avast sono disponibili con uno sconto del 70% sul primo anno e senza alcun obbligo di rinnovo oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Avast.

Perché scegliere Avast?

Avast mette a disposizione degli utenti tutti gli strumenti giusti per proteggere i propri dispositivi e i propri dati. L’azienda propone due diverse opzioni consentendo a chi ha bisogno di un sistema di protezione di poter contare sulla soluzione più adatta alle proprie necessità.

Le opzioni sono:

Premium Security con il sistema antivirus e antimalware e un costo di 21,90€ per 1 dispositivo e 28,20€ per 10 dispositivi (tra computer Windows, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad)

con il sistema antivirus e antimalware e un costo di per 1 dispositivo e per 10 dispositivi (tra computer Windows, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad) Ultimate che, rispetto alla versione precedente, aggiunge una serie di servizi aggiuntivi come la VPN, Cleanup Premium e AntiTrack; in questo caso, il costo è di 31,50€ per 1 dispositivo Windows, 30,90€ per 1 dispositivo Mac e 38,99€ per 10 dispositivi

I prezzi indicati tengono conto dello sconto del 70%. Per tutti i nuovi utenti che si affidano ad Avast, inoltre, ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Le offerte sono disponibili di seguito.