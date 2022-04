Android Auto, un bug sbaglia la lingua dei messaggi

La possibilità di effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone sul display dell’auto grazie ad Android Auto è senza dubbio alcuno cosa estremamente utile e interessante, in special modo per quel che concerne l’integrazione con Google Assistant, l’assistente vocale del colosso delle ricerche online. Peccato solo che nel corso delle ultime ore si stiano verificando un bel po’ di problemi con la funzionalità in questione, la quale ha inspiegabilmente cominciato a parlare in una lingua diversa da quella impostata dagli utenti.

Android Auto: Google Assistant parla una lingua diversa da quella impostata

Si tratta di un bug, ovviamente, e la cosa è stata segnalata da tantissimi utilizzatori di Android Auto in seguito all’effettuazione dell’ultimo aggiornamento. In soldoni, quello che fa Google Assistant è leggere i messaggi ricevuti per conto di chi è alla guida, in modo tale da evitare distrazioni dettate dal dover guardare il display, ma adesso lo sta facendo in una lingua differente da quella impostata, andando inevitabilmente a restituite un risultato totalmente opposto a quello auspicato.

A lamentarsi in maniera particolare della cosa sono gli utenti brasiliani, i quali hanno visto rimpiazzare la loro versione della lingua con il portoghese europeo, che pur essendo formalmente lo stesso idioma presenta in realtà sonorità del tutto diverse. Lo stesso è accaduto pure a degli utenti canadesi, che hanno ricevuto la lettura delle notifiche di Messenger e degli SMS in francese europeo pur avendo impostato la variante canadese.

Il team di Android Auto si è ovviamente prontamente attivato per cercare di capire dove risiede il problema e soprattutto per fornire quanto prima possibile una soluzione. In attesa del rilascio di un correttivo, il consiglio migliore per risolvere è quello di effettuare il downgrade dell’applicazione, in modo tale da poter tornare alla versione precedente della stessa che è esente dal bug.