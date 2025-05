Android e Chrome, Google aggiunge funzioni AI e di accessibilità

Google fa un passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei suoi prodotti. L’obiettivo è di rendere Chrome e Android più accessibili a tutti.

Google porta nuove funzioni AI e di accessibilità su Android e Chrome

TalkBack, lo screen reader di Android, si arricchisce di funzionalità basate su Gemini. Ora, le persone non vedenti o ipovedenti potranno non solo ottenere descrizioni delle immagini, anche quando il testo alternativo non è disponibile, ma anche fare domande e ricevere risposte su ciò che è rappresentato.

Immaginiamo di ricevere da un amico la foto della sua nuova chitarra: con TalkBack si potrà scoprire qual è la marca e il colore, semplicemente chiedendolo a Gemini. Inoltre, l’assistente AI sarà in grado di descrivere e rispondere a domande sull’intero schermo del telefono. Si vuole sapere di che materiale è fatto un prodotto che si sta visualizzando in un’app di shopping? O se è disponibile uno sconto? Basterà chiedere a Gemini.

Expressive Captions è una funzione di Android, che utilizza l’AI per generare sottotitoli in tempo reale. Grazie alla nuova funzione “duration”, sarà possibile capire quando una parola viene pronunciata in modo prolungato, come nel caso di un “gooool” urlato da un commentatore sportivo o di un “nooooo” gridato con enfasi. Inoltre, arriveranno nuove etichette per i suoni non verbali, come fischi o colpi di tosse. L’aggiornamento sarà disponibile in inglese negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia. E solo per i dispositivi che eseguono Android 15 o versioni successive.

Chrome semplifica l’accesso ai PDF scansionati

Fino ad ora, non era possibile utilizzare uno screen reader per interagire con un PDF scansionato all’interno di Chrome su desktop. Per ovviare al problema, Google lancia il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) nel browser. In questo modo, Chrome potrà riconoscere automaticamente i PDF scansionati, e sarà possibile evidenziare, copiare e cercare il testo come in qualsiasi altra pagina web, oltre che di utilizzare lo screen reader per leggerli.

Page Zoom: zoom sul testo senza compromettere il layout

Su Chrome per Android arriva una nuova funzione chiamata Page Zoom. Il nome dice già tutto: permette di aumentare la dimensione del testo, ma senza alterare il layout della pagina web. Gli utenti possono personalizzare il livello di zoom desiderato. Inoltre, lo zoom si può applicare a tutte le pagine visitate o solo ad alcune. Per accedere a questa funzione, basterà toccare il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra di Chrome.