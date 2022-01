Android, con la versione 12 diciamo addio al 2G

Da diversi mesi a questa parte Google ha rilasciato la prima versione stabile di Android 12 e alcuni produttori di smartphone e tablet hanno già iniziato a rendere disponibile l'update per i propri dispositivi. Tra le varie novità che la nuova major relase della piattaforma mobile del “robottino verde” porta in dote una più delle altre sta facendo particolarmente discutere: la possibilità di disattivare per sempre l'uso delle reti 2G (tra cui GPRS ed EDGE) sul terminale.

Android 12 permette di disattivare per sempre le reti 2G

EFF (Electronic Frontier Foundation), organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si occupa della tutela dei diritti digitali e della libertà di parola, ha accolto con grande entusiasmo la decisione di Google auspicando un intervento simile anche da parte di Apple su iOS. La disattivazione del 2G sarà possibile sicuramente per i dispositivi che arrivano sul mercato nativamente con Android 12, così come per quei dispositivi che disporranno dell'aggiornamento radio HAL.

Nato nell'ormai lontano 1991, Il 2G, come facilmente intuibile dal nome stesso, è la seconda generazione di comunicazioni mobili. Da ciò ne consegue che questo tipo di connettività è esposta a seri rischi di sicurezza, considerando che integra dei protocolli di crittografia ormai obsoleti e piuttosto facili da aggirare.

Al momento la suddetta tecnologia non è stata ancora definitivamente messa al bando perché alcuni provider nelle zone più rurali continuano a basarsi su questo standard per le comunicazioni mobili. Inoltre, disabilitando la suddetta rete si andrebbero a disattivare anche le chiamate e i servizi di emergenza basati proprio sul 2G.