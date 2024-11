Android, la connessione alle reti WiFi pubbliche sarà più facile

Connettersi a una rete WiFi pubblica per accedere subito a Internet può essere una vera manna dal cielo, ma il processo è spesso laborioso. In genere queste reti richiedono l’inserimento manuale delle credenziali, con pagine di autenticazione che non sempre autorizzano l’accesso ai dati salvati sul dispositivo.

Android semplificherà l’accesso alle reti WiFi pubbliche

Per renderci la vita più semplice, Android ha deciso di introdurre un nuovo metodo di gestione delle pagine di connessione alle reti pubbliche, note come portali vincolati. Finora, queste pagine venivano aperte nel componente di sistema Android WebView, un’applicazione che visualizza i contenuti web senza uscire dall’applicazione corrente.

Questa applicazione però non permette di accedere ai dati di accesso o alle credenziali salvate. Gli utenti quindi sono costretti a inserire tutto manualmente. D’ora in poi, l’azienda prevede di utilizzare le schede personalizzate per questo tipo di connessione.

Le Custom Tabs di Android, già disponibili in diverse versioni, sono finestre del browser semplificate che assomigliano a un browser integrato e consentono di accedere ai dati salvati dell’utente, come login e password. A differenza delle pagine WebView, che bloccano queste informazioni, queste nuove finestre facilitano la compilazione automatica e velocizzano l’accesso alla rete WiFi. Questa innovazione, introdotta per i dispositivi con sistema operativo Android 10 o successivo tramite un modulo di aggiornamento di Google, apre le porte a un accesso semplificato alle reti WiFi pubbliche.

Mai abbassare la guardia con le reti WiFi pubbliche

Pur non rendendo le reti WiFi pubbliche più sicure, questa funzione semplifica notevolmente la connessione grazie agli identificatori e alle informazioni di sessione salvate. Riduce la necessità di immissioni manuali ripetitive. Di conseguenza, gli utenti si connettono più rapidamente alle reti disponibili. Tuttavia, è comunque importante prendere delle precauzioni: le reti pubbliche spesso espongono i dati a rischi di sicurezza.

Per evitare rischi, basta usare una VPN, uno strumento che cripta i dati inviati e ricevuti, rendendo le informazioni meno accessibili agli hacker. Questo è particolarmente consigliabile per evitare i frequenti attacchi a portali fraudolenti, che imitano siti legittimi per rubare informazioni sensibili.