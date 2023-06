Android diventa 3D: ecco come cambia il logo del robottino

Il sistema operativo Android sta cambiando volto e identità, non solo nel nuovo Material Design che da qualche anno sta caratterizzando l’intero ecosistema Google con uno stile più moderno, tondeggiante e colorato, ma anche nelle frasi caratteristiche del sistema operativo e nel logo stesso. Con l’ultima iterazione dell’OS mobile – e ricordiamo che Android 14 Beta 3.1 è disponibile da metà giugno 2023 – ancora non sono arrivati chiari segnali, ma la Grande G sta piantando i semi dei nuovi alberi con calma, un evento dopo l’altro, sin dal 2019, e i primi frutti si stanno già mostrando al pubblico.

Android cambia identità, diventa 3D

Ricordiamo difatti che nel “lontano” 2019 la società di Mountain View annunciò la volontà di cambiare identità al sistema operativo del robottino verde, e quest’anno arriveranno le modifiche più importanti. Android, infatti, sta cambiando il logo con una versione tridimensionale dell’iconica testa del robot, che potete vedere giusto qui sotto.

Il logo inedito viene accompagnato poi da una denominazione leggermente differente, con la “A” di Android in maiuscolo e caratteri arrotondati per “n” e “r”. Queste nuove caratteristiche si sono mostrate per la prima volta al CES 2023, per poi apparire nuovamente all’ultimo evento I/O 2023 adottando diversi design e materiali. Il primo utilizzo in un annuncio pubblicitario di Android è avvenuto in collaborazione con Samsung per Galaxy S23 Ultra e Flip 4.

Google ha dunque ribadito che questo è solo l’inizio per la nuova identità del marchio: molto probabilmente il prossimo step sarà l’introduzione del logo 3D nella schermata di avvio di tutti i dispositivi Android. Quali saranno i passi successivi? Staremo a vedere, con un certo interesse per l’avvenire del sistema operativo.