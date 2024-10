Android: Google vuole più tutela per le foto

Google ha implementato già da qualche tempo a questa parte un nuovo sistema di selezione delle foto su Android, con il fine di preservare maggiormente la privacy dell’utente. Adesso, a quanto pare, “big G’ sta cercando di incentivare l’adozione di questo strumento da parte di un maggior di più app.

Android: Google punta a una maggiore tutela delle foto

Il sistema in questione è stato introdotto con Android 13 e permette alle app di accedere solo alle foto e ai video selezionati dall’utente, evitando di rendere visibile l’intera galleria fotografia, cosa che garantisce una maggiore tutela della privacy. Sino a questo momento, però, tale opzione non ha riscosso particolare successo tra gli sviluppatori e infatti non risulta essere addotta su larga scala.

Stando tuttavia a quanto riferito dal team di Android Authority nel corso degli ultimi giorni, Google ha iniziato a fare pressione sulle app che utilizzano i permessi READ_MEDIA_IMAGES e READ_MEDIA_VIDEO senza una ragione che lo giustifichi veramente. Da tenere presente che durante l’evento I/O di quest’anno, il colosso di Mountain View aveva annunciato l’intenzione di limitare l’uso di questi permessi per le app che operano su Android 13 e versioni successive.

Gli sviluppatori possono eventualmente presentare un modulo di richiesta per continuare a usare questi permessi in casi specifici, ma occorre ricevere esplicita autorizzazione da parte di Google. Con ogni probabilità le nuove regole entreranno in vigore a pieno regime a partire dal 2025.

Da tenere presente che le app che non si adegueranno alla novità non saranno più in grado di pubblicare aggiornamenti sul Play Store fino a quanto non provvederanno a soddisfare i nuovi requisiti.