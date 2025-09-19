 Android: l'app Connessione Salute può contare i passi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Android: l'app Connessione Salute può contare i passi

Con Android 16 QPR2 Beta 2 l'app Connessione Salute di Google può contare in autonomia i passi sfruttando i sensori dello smartphone.
Android: l'app Connessione Salute può contare i passi
Informatica App e Software
Con Android 16 QPR2 Beta 2 l'app Connessione Salute di Google può contare in autonomia i passi sfruttando i sensori dello smartphone.
Google

L’app Connessione Salute di Google presente sui dispositivi Android era nata per essere un aggregatore di misurazioni e dati provenienti da altre piattaforme. Tutte le app di salute e fitness che scelgono di dialogare con essa possono scrivere e leggere informazioni, evitando la frammentazione. Adesso, però, le cose sono cambiate. Con Android 16 QPR2 Beta 2 l’app può infatti contare in autonomia i passi fatti dall’utente sfruttando i sensori dello smartphone.

Android: monitoraggio autonomo dei passi in Connessione Salute

Aprendo Connessione salute in Android 16 QPR2 Beta 2 viene visualizzato un nuovo banner in alto che spiega come l’app sia adesso capace di monitorare i passi grazie ai sensori dello smartphone consentendo l’accesso alle altre app connesse. Premendo poi l tasto “Review” si accede a una nuova schermata che elenca tutti i dispositivi che fanno confluire i dati in Connessione Salute tra cui è presente anche lo smartphone stesso, che però al momento viene indicato come dispositivo sconosciuto.

Allo stato attuale la funzione è ancora incompleta e il conteggio non risulta attivo, ma è ben evidente che Google sta lavorando per attivarla. Non è pertanto dato sapere quando, di preciso, la novità sarà accessibile a tutti, ma di certo non dovrebbe essere necessario attendere ancora troppo a lungo.

Da notare che si tratta di un cambiamento tutt’altro che di poco conto che sul lungo termine potrebbe portare Connessione Salute a evolversi da semplice hub a piattaforma completa per il il monitoraggio autonomo di quelli che sono i principali indicatori di salute di ciascun utente.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 19 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Copilot su Microsoft Teams, assistenti AI per riunioni e canali

Copilot su Microsoft Teams, assistenti AI per riunioni e canali
Gem di Gemini, come condividere i chatbot AI personalizzati

Gem di Gemini, come condividere i chatbot AI personalizzati
Google Chrome: tutte le nuove funzionalità AI

Google Chrome: tutte le nuove funzionalità AI
OpenAI scopre che l'AI può mentire di proposito...

OpenAI scopre che l'AI può mentire di proposito...
Copilot su Microsoft Teams, assistenti AI per riunioni e canali

Copilot su Microsoft Teams, assistenti AI per riunioni e canali
Gem di Gemini, come condividere i chatbot AI personalizzati

Gem di Gemini, come condividere i chatbot AI personalizzati
Google Chrome: tutte le nuove funzionalità AI

Google Chrome: tutte le nuove funzionalità AI
OpenAI scopre che l'AI può mentire di proposito...

OpenAI scopre che l'AI può mentire di proposito...
Martina Oliva
Pubblicato il
19 set 2025
Link copiato negli appunti