Android: login veloce alle app sui nuovi smartphone

Google ha annunciato un’importante novità per utenti Android. Sfruttando la funzionalità denominata Restore Credentials sarà possibile mantenere l’accesso alle app dopo il trasferimento dei dati sul nuovo smartphone. In pratica non servirà più inserire le credenziali di login per ogni app. Nel corso del 2025 verrà offerto il tool Android Switch (al momento disponibile solo per Pixel 9).

Come funziona il login istantaneo

Ogni volta che viene effettuato il ripristino dello smartphone o quando si acquista un nuovo dispositivo è necessario reinstallare tutte le app. In quest’ultimo caso, la procedura può essere semplificata con la sincronizzazione (usando lo stesso account). L’utente deve però inserire nuovamente tutte le credenziali di login.

La soluzione sviluppata da Google si chiama Restore Credentials. La funzionalità permette il ripristino automatico delle credenziali delle app sul nuovo smartphone. Gli sviluppatori devono solo aggiungere un BackupAgent che consente di generare una “restore key“. Quest’ultima viene salvata sul dispositivo o inviata al cloud in caso di backup.

Quando l’utente configura il nuovo smartphone, insieme alle app e ai dati associati viene ripristinata anche la corrispondente restore key (una per ogni app). In questo modo verrà effettuato automaticamente l’accesso alle app. La funzionalità sfrutta la stessa infrastruttura delle passkey. Se viene effettuato il logout, la restore key è cancellata.

Restore Credentials è parte delle API Credential Manager. Sono supportati i dispositivi che eseguono almeno Android 9 e la versione 242200000 dei Google Play Services.