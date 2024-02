Android: meno utenti decidono di passare ad iPhone

Sulla base di quelli che sono i dati forniti dall’ultimo studio diffuso da CIRP relativo a quanti nuovi acquirenti di iPhone negli Stati Uniti provengono da smartphone Android, si apprende che dopo il picco raggiunto nel 2022 il numero è ora leggermente in calo.

Android: in calo gli utenti che scelgono di passare ad iPhone

Andando più in dettaglio, a maggio scorso i dati CIRP hanno mostrato uno slancio a favore di Apple con un record del 15% dei nuovi acquirenti iPhone negli Stati Uniti provenienti da Android e un prezzo di vendita medio di poco inferiore ai 1.000 dollari.

Negli ultimi mesi, però, la situazione è stata soggetta a cambiamento, visto che il nuovo report evidenzia una tendenza invertita. Più precisamente, in tutto il 2023 il 13% dei nuovi acquirenti di iPhone in terra a “stelle e strisce” ha dichiarato di provenire da Android, il che costituisce un calo del 2% rispetto a quanto osservato l’annualità precedente, ma è pur sempre il 2% in più rispetto a quanto registrato nel 2020 e nel 2021 in relazione ai dati del 2019.

Da tenere presente che i dati fanno riferimento a coloro che effettuano il cambio in ciascun anno solare.

Resta a questo punto da vedere se i device Android riusciranno a conquistare ancora più terreno rispetto agli iPhone nel 2024, in special modo in virtù del recente lancio dei Samsung Galaxy S24 che sono stati da poco immessi sul mercato e che a quanto sembra stanno riscuotendo un grande successo tra gli utenti, regalando maggiore soddisfazione rispetto agli iPhone.