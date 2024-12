Android, Motion Cues di Google per ridurre il mal d'auto

Chi soffre di cinetosi, il famigerato mal d’auto, presto potrebbe dire addio a questo fastidioso disturbo grazie a Google. Il colosso di Mountain View, infatti, sta lavorando a una nuova funzione chiamata “Motion Cues“, che promette di ridurre la sensazione di nausea quando usi lo smartphone in viaggio.

Come funziona Motion Cues su Android per combattere il mal d’auto

La novità di Google si ispira a una funzione simile introdotta da Apple con iOS 18. Quando Motion Cues è attiva, sullo schermo dello smartphone appariranno dei puntini neri animati ai bordi del display. I puntini mimano i movimenti dell’auto. In questo modo il nostro cervello non si confonde per la differenza tra quello che vediamo e quello che il nostro orecchio interno percepisce. Risultato: meno confusione e meno probabilità di sentirsi male mentre si chatta o si guarda un video.

Un’anteprima in esclusiva

Il team di Android Authority è riuscito ad attivare in anteprima Motion Cues sulla versione beta 24.29.32 di Google Play Services. Questo suggerisce che lo sviluppo della funzione è a buon punto e che il rilascio ufficiale potrebbe essere dietro l’angolo.

Dal video demo si nota come i puntini neri si animino ai lati dello schermo, seguendo la direzione di marcia. L’effetto è piuttosto discreto e non dovrebbe distrarre troppo dalla normale fruizione dei contenuti sullo smartphone.

Come si attiva Motion Cues

Stando a quanto emerso, per funzionare Motion Cues richiederà il permesso “Display over app“. Gli utenti potranno attivare o disattivare la funzione tramite un interruttore nelle impostazioni rapide. Sarà anche possibile impostare Motion Cues in modo che si abiliti automaticamente quando il telefono rileva che ci si trova alla guida di un veicolo.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per il debutto di Motion Cues su Android. Tuttavia, dato lo stato avanzato di sviluppo, è probabile che Google rilasci questa funzione molto presto.