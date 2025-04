Lampadina LED E27 ma è smart e colorata, con 9€ la porti a casa (-40%)

Una lampadina LED E27 speciale. Non solo ti fa risparmiare in bolletta ma la personalizzi anche perché è sia smart che colorata. Ovviamente sto parlando della TAPO L503E, una delle migliori in commercio, la quale non richiede alcun HUB per funzionare, la gestisci direttamente tramite app sul tuo smartphone e se hai Amazon Alexa o Google Assistant, allora anche con la voce. Approfitta ora dello sconto del 40% su Amazon dove il prezzo scende ad appena 8,99€ per un affare senza precedenti. Acquistane quante ne vuoi con un click sul carrello.

Lampadina LED E27: con lei tutto è reso facile

Anche se non ne hai mai utilizzata una, con TAPO L503E non rischi di sbagliare. Installarla in casa è semplicissimo in quanto ti basta scegliere semplicemente su quale lampadario o lampada da tavolo volerla metterla. La lampadina LED E27 di TP Link, infatti, è dotata di attacco E27 che la rende praticamente universale e ideale per diversi ambienti in casa. Nonostante sia un prodotto LED che alleggerisce la bolletta, crea una luce equivalente ai vecchi 60W e può essere personalizzata a piacimento.

Prima di scoprire in che modo, ti voglio far sapere che da gestire è semplice: usa la voce se hai un assistente vocale del calibro di Alexa o Google a disposizione oppure scarica l’app sul tuo smartphone e usa quest’ultimo come se fosse un telecomando. Puoi scegliere tra 16 milioni di colori diversi, regolare la sua intensità e creare anche routine e timer per poterla trovare accesa o spenta ad orari prestabili. Grazie a questo dispositivo rende immediatamente intelligente l’illuminazione e crei anche uno spazio moderno all’interno di casa.

A soli 8,99€ su Amazon, la lampadina LED E27 di TP Link, la TAPO L503E, è quella giusta. Con questo prezzo ne puoi acquistare quante ne vuoi, non perderti lo sconto del 40% in pagina ma anzi, aggiungile subito al carrello.