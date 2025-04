Switch ethernet 5 porte TP-Link: 12,99 euro in offerta lampo Amazon

TP-Link LS105G è uno switch ethernet dotato di 5 porte ideale per espandere e potenziare la rete domestica o quella dell’ufficio. Con lo sconto odierno su Amazon puoi acquistarlo a soli 12,99 euro e grazie alla spedizione Prime riceverlo subito a casa.

TP-Link LS105G: le caratteristiche dello switch ethernet

Grazie alle 5 porte Gigabit Ethernet potrai collegare più dispositivi senza perdere in velocità, come PC, console da gaming, smart TV e NAS. Costruito con una struttura in metallo ti garantisce resistenza e durata nel tempo, con un design senza ventola che assicura un funzionamento ultra silenzioso.

La tecnologia QoS 802.1P/DSCP ottimizza il traffico dati, dando la priorità alle applicazioni più importanti, come streaming e gaming online, riducendo ritardi e buffering. Inoltre, è un dispositivo plug & play, quindi non richiede configurazioni: basta collegarlo e funziona immediatamente.

Infine, il design compatto e il montaggio desktop lo rendono ideale da posizionare ovunque, complici le dimensioni ridotte e il peso di soli 190 grammi. Un must have per migliorare la connessione senza complicazioni: acquistalo a soli 12,99 euro.