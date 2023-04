Android, patch aprile 2023 risolve ben 68 vulnerabilità di sicurezza

Google ha pubblicato il bollettino sulla sicurezza di Android per il mese di aprile 2023 giusto pochi giorni addietro, rivelando i dettagli sulle vulnerabilità della sicurezza che interessano i dispositivi Android, la cui risoluzione avverrà proprio con la patch di sicurezza di questo mese. In tutto si parla di 68 vulnerabilità risolte, che però richiederanno un’attesa di qualche settimana affinché i produttori partner di smartphone con tale OS implementino tali fix all’interno dei loro firmware. Scopriamo le novità nel dettaglio, che seguono le patch di marzo 2023.

Le novità della patch Android di aprile 2023

Come evidenziato dalla stessa Grande G, i 68 problemi di sicurezza risolti richiedono l’installazione di due livelli di patch progressivi: 2023-04-01 security patch level e 2023-04-05 security patch level. Il primo pacchetto include 26 correzioni e due patch per il Google Play System, relative al componente Framework e al System; nei casi peggiori, le falle di sicurezza consentono l’esecuzione di codice da remoto senza privilegi particolari o interazioni dell’utente.

Nel secondo gruppo di patch sono invece 40 le vulnerabilità corrette: due riguardano il Kernel, mentre tutte le altre appartengono a componenti di terze parti Arm, Imagination Technologies, MediaTek, Unisoc e Qualcomm.

I partner Android vengono informati di tutti i problemi almeno un mese prima della pubblicazione. Le patch del codice sorgente per essi verranno rilasciate nel repository Android Open Source Project (AOSP) nelle 48 ore successive alla pubblicazione del post da parte di Google.

Con ogni probabilità queste novità approderanno in primis su smartphone Google Pixel ancora supportati dalla società di Mountain View, per poi trovare spazio gradualmente sui dispositivi mobili di altri produttori da tutto il mondo. Pertanto, non vi resta che attendere pazientemente la prossima patch di sicurezza sul vostro smartphone.