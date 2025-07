Con NordPass proteggi le password di tutta la famiglia con sconto del 53%

Ti ritrovi spesso a riscrivere sempre gli stessi dati o ad arrovellarti per creare password difficili da ricordare? O magari usi ancora la stessa password ovunque, solo per non rischiare di dimenticarla? È il momento di semplificare tutto con NordPass, lo strumento pensato per eliminare ogni complicazione nella gestione delle credenziali.

Con NordPass puoi dire addio ai login ripetitivi o ai codici deboli: l’app memorizza e compila automaticamente password, carte e altri dati sensibili, generando chiavi sicure e diverse per ciascun account. E oggi puoi provarlo con uno sconto del 53% sul piano Family, così proteggi le credenziali di tutta la famiglia.

Ecco cosa rende NordPass una delle scelte migliori

Ecco i vantaggi di NordPass, in sintesi:

Inserimenti automatici : niente più digitazioni manuali, NordPass inserisce all’istante email, password e dati di pagamento;

: niente più digitazioni manuali, NordPass inserisce all’istante email, password e dati di pagamento; Archivio sicuro e senza limiti : tutto ciò che vuoi conservare – dalle password ai dati bancari – è protetto e sempre disponibile su ogni dispositivo;

: tutto ciò che vuoi conservare – dalle password ai dati bancari – è protetto e sempre disponibile su ogni dispositivo; Protezione avanzata : i tuoi dati sono protetti da crittografia all’avanguardia, con accesso riservato solo a te grazie a riconoscimento biometrico;

: i tuoi dati sono protetti da crittografia all’avanguardia, con accesso riservato solo a te grazie a riconoscimento biometrico; Controllo delle vulnerabilità : ricevi notifiche se una password risulta compromessa o troppo debole, così puoi cambiarla al volo;

: ricevi notifiche se una password risulta compromessa o troppo debole, così puoi cambiarla al volo; Accessibilità ovunque: le tue credenziali sono sincronizzate su tutti i device, perfette per chi è spesso in viaggio o lavora da più dispositivi.

Con la promozione in corso, NordPass Premium è tuo a 1,49€/mese (per 24 mesi, totale 35,76€ invece di 71,76€). E poi c’è appunto il piano Family, pensato per fino a 6 utenti, a 2,79€/mese, con uno sconto del 53%.

Ti basta accedere al sito ufficiale di NordPass, scegliere il piano più adatto e iniziare. In pochi minuti avrai un assistente digitale che si occupa delle password al posto tuo. NordPass ti libera dalle seccature e ti aiuta a tenere la tua vita digitale davvero al sicuro.