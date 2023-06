Android riceve patch sicurezza giugno 2023: risolte 56 vulnerabilità

Come da prassi, anche a giugno 2023 arriva la patch di sicurezza per Android. A quasi esattamente un mese dalla distribuzione della patch di maggio 2023 per il robottino verde, grazie al quale gli utenti hanno potuto risolvere 52 criticità, Google distribuisce il nuovo aggiornamento assieme al bollettino completo degli exploit risolti al fine di tutelare tutti coloro che sono in possesso di smartphone con tale sistema operativo: ecco le novità chiave.

Arriva patch di sicurezza giugno 2023 per Android

Come confermato dal team della Grande G, la patch in questione risolve 56 vulnerabilità per Android 11, 12, 12L e 13, tra le quali spicca la falla CVE-2022-22706 identificata all’interno delle GPU Mali, sfruttata attivamente almeno da dicembre 2022 tramite attacchi mirati. Altre vulnerabilità permettono invece l’esecuzione di codice in modalità remota senza la necessità di ulteriori privilegi di esecuzione, con interazioni dell’utente necessarie affinché i malintenzionati riescano a condurre le loro offensive.

Un totale di 13 vulnerabilità, di cui due critiche, può invece portare all’esecuzione di codice via Bluetooth senza l’interazione dell’utente.

Infine, non mancano le consuete risoluzioni di bug correlati a componenti Arm, Qualcomm, Imagination Technologies e Unisoc, anche closed-source.

I partner Android vengono informati di tutti i problemi almeno un mese prima della pubblicazione del bollettino, ma le patch arriveranno solo nel momento in cui i produttori di terze parti implementeranno i loro update nei rispettivi smartphone. In altre parole, per accedere all’aggiornamento potrebbe risultare necessario attendere qualche settimana, se non qualche mese a seconda delle priorità di supporto dei vari brand per i loro dispositivi.