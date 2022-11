Android TV arriva sul digitale terrestre con questo decoder smart

Perché scegliere tra digitale terrestre e Android TV quando puoi averli tutte e due in un unico decoder? La soluzione è più smart di quanto puoi immaginare e su Amazon è anche più economica di quanto puoi credere. Questo grazie alle offerte del Black Friday.

Acquista il Decoder Smart Diprogress a soli 96 euro, invece di 107,99 euro. Non solo potrai vedere sul tuo vecchio televisore tutti i canali TV delle emittenti nazionali e regionali con il nuovo standard DVB-T2, ma anche Android TV e tutte le applicazioni installabili su questo sistema operativo di Google.

Android TV e Digitale Terrestre in un’unica soluzione

Rendi veramente smart il tuo vecchio televisore scegliendo un prodotto unico nel suo genere. Compatibile con il DVB-T2, il Decoder Smart Diprogress include non solo il digitale terrestre ma anche Android TV per accedere ai migliori contenuti streaming disponibili sulle piattaforme più conosciute e amate. Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, YouTube e tanto altro sono pronte all’installazione.

Quando vuoi passare alla programmazione in chiaro non devi far altro che premere un pulsante del telecomando e subito puoi vedere i tuoi canali TV preferiti. Devi solo collegarlo all’antenna e al tuo televisore oltre che alla rete WiFi. In un attimo il tuo nuovo decoder smart ti offrirà il massimo dell’intrattenimento. Acquistalo a soli 96 euro e pagalo in 5 rate a tasso zero da 19,21 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

