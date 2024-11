Android: una funzione esclusiva dei Pixel 9 per tutti

I Google Pixel 9, che sono stati annunciati ufficialmente in estate, hanno introdotto una nuova funzionalità, decisamente utile e interessante, che permette di trasferire il backup dei dati da un altro dispositivo anche dopo la configurazione iniziale. A partire dal 2025, però, questa feature sarà estesa anche a tutti gli altri smartphone Android, nel tentativo di migliorare e velocizzare ulteriormente il passaggio da un dispositivo all’altro.

Android: trasferimento di backup da un device all’altro dopo la configurazione iniziale

Ben consapevole di quanto sia importante trasferire dati come chat, calendari, contatti e impostazioni quando si cambia telefono, con il lancio dei Pixel 9, Google ha pertanto introdotto una nuova sezione all’interno delle impostazioni di Android, chiamata “Backup o copia dati”, la quale consente di eseguire un backup di tutti i dati salvati all’interno del proprio smartphone, dando poi la possibilità all’utente di ripristinarli su un nuovo dispositivo in un secondo momento, anche dopo aver completato la configurazione iniziale dello smartphone.

Grazie a questa funzione, all’utente viene quindi offerta la possibilità di provare il nuovo dispositivo e, successivamente, importare dati e impostazioni da quello precedente.

Questa funzionalità è al momento esclusiva dei Google Pixel 9, ma come anticipato durante il prossimo anno arriverà su altri smartphone basati su Android. Quando arriverà nel 2025, c’è da aspettarsi che marchi come Samsung, Xiaomi e OnePlus integrino questa feature nei loro device, rendendo più facile il passaggio tra smartphone Android. Sono piccole innovazioni come questa che smentiscono le complessità percepite dell’ecosistema Android, offrendo continuità alla pari con concorrenti come Apple.