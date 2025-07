È crollato il prezzo di Apple AirTag, l'originale: minimo storico

Oggi al suo prezzo minimo storico, Apple AirTag è quasi un acquisto obbligato, prima che torni in linea con il listino ufficiale. È il tracker della mela morsicata che ti aiuta a non perdere i tuoi oggetti e a ritrovarli velocemente in caso di smarrimento. Chi lo ha già messo alla prova non può più farne a meno: il voto medio assegnato da oltre 37.100 recensioni su Amazon è 4,7 stelle su 5, quasi un perfect score.

Lo sconto di Amazon su Apple AirTag

Compatto e versatile, è pensato per accompagnarti ovunque: puoi metterlo nello zaino, nella borsa, nella custodia del notebook e persino agganciarlo al portachiavi. Grazie alla combinazione tra tecnologia Ultra Wideband e quella Bluetooth, offre un tracciamento estremamente preciso. È inoltre pienamente integrato con la funzione Dov’è di iPhone e garantisce la massima sicurezza in termini di rispetto dei dati, grazie a un sistema di crittografia avanzata. A differenza di molti dispositivi simili, è resistente all’acqua e alla polvere e dispone di una batteria facilmente sostituibile quando si esaurisce. Maggiori dettagli sono disponibili nella scheda completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 29% e acquista Apple AirTag (l’originale) al prezzo minimo storico di soli 27,50 euro. La disponibilità è immediata e puoi contare sull’affidabilità della rete logistica di Amazon sia per quanto riguarda la vendita che per la spedizione. Ci sono è anche la confezione da 2 pezzi a 55,00 euro (-29%), quella da 3 unità a 82,50 euro (-29%) e infine il maxi bundle che ne contiene 4 a 99,00 euro (-23%). Scegli quello più adatto a te.

Solo pochi giorni ci separano dall’inizio del Prime Day 2025, in scena dall’8 all’11 luglio. Le prime promozioni sono già online: ti basta attivare la prova gratis di 30 giorni dell’abbonamento Prime per approfittarne.