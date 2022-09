Anelli del Potere: successo globale per Amazon

Ottimo inizio per la serie Il Signore degli Anelli – Il Potere degli Anelli. Amazon ha comunicato che i primi due episodi, trasmessi lo scorso 2 settembre su Prime Video, sono stati visti da oltre 25 milioni di utenti. Ciò rappresenta la premiere di maggiore successo della storia del servizio di streaming. L’azienda di Seattle ha dovuto però attuare una misura preventiva per bloccare il cosiddetto “review bombing“.

Successo iniziale per la serie di Amazon

Amazon investirà oltre un miliardo di dollari nella produzione delle cinque stagioni (record assoluto per una serie), quindi il successo dei primi due episodi è stato accolto molto positivamente. Il lancio è avvenuto in oltre 240 paesi, Italia inclusa. Gli episodi del 2 settembre sono stati visti da oltre 25 milioni di persone nelle prime 24 ore di disponibilità, battendo tutti i record precedenti di Prime Video.

Il Signore degli Anelli – Il Potere degli Anelli è ambientata durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima gli eventi raccontati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Questo dramma epico riporterà gli spettatori in un’epoca in cui sono stati forgiati grandi poteri, regni sono saliti alla gloria e sono caduti in rovina, improbabili eroi sono stati messi alla prova, la speranza è rimasta appesa a fili sottilissimi e uno dei più grandi cattivo che siano mai uscito dalla penna di Tolkien ha minacciato di coprire tutto il mondo di tenebre. Iniziando in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affronta il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, al regno insulare mozzafiato di Númenor, fino ai confini più remoti della mappa, questi regni e questi personaggi si ritaglieranno un’eredità che vivrà a lungo dopo la loro scomparsa.

La serie aveva già ricevuto critiche per la scelta del cast. Nella trilogia de Il Signore degli Anelli non ci sono attori di colore. Nella serie ci sono invece elfi, nani e pelopiedi (hobbit) “non bianchi”. I troll (non quelli di Tolkien) sono tornati alla carica pubblicando recensioni negative. Amazon ha quindi deciso di verificare tutte le recensioni e pubblicarle dopo 72 ore con l’obiettivo di bloccare il review bombing.

Gli altri sei episodi verranno trasmessi a cadenza settimanale a partire dal 9 settembre. La serie è visibile a risoluzione 8K sulle TV di Samsung.