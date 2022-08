Samsung e Prime Video: Il Signore degli Anelli è in 8K

Gli appassionati della serie lo stanno aspettando da tempo ed il momento è ormai giunto: “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” sta per arrivare. La grande novità è però in una collaborazione tra Samsung e Prime Video che può esaltare in modo del tutto unico la prima visione della tanto attesa nuova uscita della saga.

Il Signore degli Anelli: con Samsung è in 8K

Anticipando la première della serie, il 2 settembre su Prime Video, i fan di Tolkien e i nuovi arrivati avranno accesso in anteprima a contenuti esclusivi solo con Samsung. L’azienda ha ospitato a New York un evento esclusivo di proiezione di 25 minuti di contenuti tratti dai primi due episodi della serie sul maxi schermo LED a tre piani presso il Samsung 837, il suo flagship esperienziale. A partire da questa settimana, la creatività dinamica della serie debutterà sugli schermi LED Samsung su Times Square a New York, Piccadilly Circus a Londra e Piazza del Duomo a Milano.

Da parte sua, Amazon offre la première su Prime Video; Samsung, per contro, offre la visione in 8K:

Leader nello sviluppo della tecnologia 8K, con i TV della serie Neo QLED 8K Samsung offre l’esperienza di intrattenimento domestico più coinvolgente oggi disponibile. Che si tratti dei panorami mozzafiato di Khazad-Dûm, delle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon o del regno mozzafiato dell’isola di Númenor, gli appassionati potranno vivere la Seconda Era della Terra di Mezzo con una risoluzione 8K incontaminata grazie al Neural Quantum Processor 8K di Samsung, e lasciandosi avvolgere dall’azione grazie al Dolby Atmos e all’Object Tracking Sound, una tecnologia Samsung che segue l’azione sullo schermo.

Acquistare una tv Samsung 8K comporta una spesa che parte oggi da 2900 euro (il prezzo scontato del 31% della QLED QE65QN800BTXZT), arrivando oltre i 6000 euro per display di maggior definizione. Il prezzo è ancora elevato, ma mette in campo un’esperienza del tutto superiore: 65 pollici, definizione senza pari, super-processore al servizio delle elaborazioni dell’IA e sottigliezza incredibile (appena 1,7 cm su tutto il pannello).

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della favolosa Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e riporterà gli spettatori in un’epoca in cui sono stati forgiati grandi poteri, regni sono saliti alla gloria e sono caduti in rovina, improbabili eroi sono stati messi alla prova, la speranza è rimasta appesa a fili sottilissimi e il più grande cattivo che sia mai uscito dalla penna di Tolkien ha minacciato di coprire tutto il mondo di tenebre. Iniziando in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affronta il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, al regno insulare mozzafiato di Númenor, fino ai confini più remoti della mappa, questi regni e questi personaggi si ritaglieranno un’eredità che vivrà a lungo dopo la loro scomparsa.

Il trailer del film è disponibile QUI. Tutti gli abbonati Amazon Prime potranno vedere l’anteprima del nuovo film a partire dal 2 settembre: chiunque può accedere gratis a questa opportunità abbonandosi QUI per sfruttare il primo mese gratuito e quindi cancellandosi entro la prima mensilità per non avere alcun accredito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.