Anello MuchBetter, così puoi pagare con un semplice anello

I pagamenti digitali in Italia hanno raggiunto nel 2023 quasi quota 500 miliardi di Euro. Si tratta di una cifra ragguardevole, ma è al tempo stesso soltanto l’inizio di una rivoluzione che è appena ai primi passi. L’aumento rispetto all’anno precedente è stato a doppia cifra e all’interno di questo trend c’è comunque una molteplicità di servizi e di modalità che ancora si contendono i favori degli utenti. Maggiore sarà la facilità con cui il pagamento può essere effettuato (con una praticità paragonabile all’abitudinarietà del contante) e maggiore sarà la velocità con cui i nuovi strumenti troveranno praterie da conquistare. Un esempio concreto di ciò che il mondo ha ancora da scoprire è la possibilità di pagare con un anello.

Non con un’app da cercare nello smartphone, non con una card da cercare nel portafoglio, ma con un semplice gesto della mano. Cosa c’è di più semplice e sicuro? La grande scommessa di MuchBetter Ring sta tutta in questo gesto: un anello che “bussa” agli acquisti e completa il pagamento senza ostacoli. Un miraggio? No, una realtà a cui chiunque (anche in Italia!) può accedere fin da oggi e addirittura a titolo gratuito.

Questo piccolo gioiello tecnologico non solo offre un modo elegante e sicuro per effettuare pagamenti contactless, ma viene anche proposto gratuitamente (a fronte di una ricarica di 100€): le alternative di mercato prevedono invece un investimento iniziale, aspetto che MuchBetter cancella a tutto vantaggio dell’utente. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e i vantaggi di questo sorprendente anello.

MuchBetter Ring

L’anello di MuchBetter si distingue per il suo design in ceramica, disponibile in un elegante colore nero opaco. Questo dispositivo non necessita di batteria, non deve essere ricaricato e funziona senza il supporto di uno smartphone, offrendo un’esperienza di pagamento sempre pronta all’uso. La resistenza all’acqua e la durabilità del materiale garantiscono che possa essere indossato in qualsiasi situazione, dal lavoro quotidiano agli sport all’aperto. Il suo design essenziale e discreto lo rende peraltro indossabile da chiunque, con impatto visivo gradevole ed elegante.

Come funziona?

Il funzionamento dell’anello è estremamente semplice e intuitivo. Una volta ricevuto, basta avvicinarlo allo smartphone con NFC abilitato e utilizzare la funzione “Knock to Activate” dell’app MuchBetter per completare il pairing tra il device e l’account. Questa funzione permette di attivare e abbinare l’anello al proprio conto digitale in pochi secondi. Da quel momento in poi, sarà possibile effettuare pagamenti contactless ovunque sia accettata la Mastercard, il tutto semplicemente avvicinando l’anello al terminale di pagamento.

La sicurezza è ovviamente una priorità per MuchBetter. I pagamenti effettuati con l’anello sono protetti con gli stessi standard di sicurezza delle transazioni effettuate con una carta di credito o uno smartphone. Inoltre, in caso di smarrimento dell’anello, è possibile congelarlo immediatamente tramite l’app, senza bisogno di contattare la banca. La tecnologia di tokenizzazione utilizzata da MuchBetter assicura che tutte le transazioni siano criptate, proteggendo così i dati degli utenti.

La stessa conformazione dell’anello, che si porta saldamente e continuamente al dito, è ulteriore garanzia di sicurezza per il proprio denaro: qualcosa che ci si porta sempre con sé, che si ha saldamente in mano, che non si può facilmente perdere e che è molto facile usare. Questione di semplice istinto: basterà allungare la mano esattamente come si fa con il contante, ma lo scambio avviene in digitale invece che in carta moneta.

Prima di acquistare l’anello è sufficiente scegliere il dito in cui verrà indossato e quindi creare un nastro che avvolge la falange: una volta regolato il cerchio (e spostato sulle nocche per assicurare una vestizione agevole) basterà misurarlo per ottenere la giusta taglia. Durante la configurazione sarà altresì possibile definire un PIN (per spese superiori ai 50€), elemento che aumenta ulteriormente la sicurezza dell’account e che vincolerà l’approvazione dei pagamenti alla digitazione di un codice personale da affiancarsi all’uso dell’anello al dito.

Funzionalità aggiuntive

L’anello di MuchBetter non si limita ai soli pagamenti. Attraverso l’app, gli utenti possono caricare l’anello con vari metodi, tra cui trasferimenti bancari e voucher in contanti acquistati nei negozi fisici. L’app fornisce inoltre notifiche istantanee sulle transazioni e permette di visualizzare la cronologia delle spese, offrendo un controllo totale sulle proprie finanze. Dal momento in cui le informazioni fluiscono in bit, del resto, tutto viene di conseguenza: ogni elaborazione ulteriore è possibile, ogni funzione ulteriore è immaginabile e l’evoluzione è soltanto una questione di tempo, di utilità e di fantasia.

L’anello, del resto, diventa un ponte materiale tra un servizio ed un account, trasferendo in modo sicuro informazioni importanti per l’accesso alla funzionalità richiesta: gli sviluppi possibili sono con tutta evidenza molteplici e ad altissimo impatto potenziale. Che sia l’acquisto di un abito o della spesa quotidiana, di un caffè al bar o di una bibita in un chioschetto, l’anello è quanto utile e sufficiente per sbloccare il pagamento istantaneamente al pari di una qualsiasi carta di credito – ma più comodo, molto più comodo.

L’offerta

L’aspetto più rivoluzionario dell’offerta di MuchBetter è che l’anello viene fornito gratuitamente a fronte di una ricarica di 100€. A differenza di altri dispositivi simili che costano circa 100€, l’anello di MuchBetter può essere ottenuto in omaggio investendo la stessa cifra invece di spenderla. Questa scelta rappresenta una straordinaria opportunità per i consumatori italiani di accedere a questa tecnologia senza costi iniziali (è richiesto solo un piccolo contributo per le spese di spedizione, pari a 5,99€). Attenzione: l’offerta termina il 31 luglio.

Una volta caricato il credito, si avrà la propria prima spesa da poter sfruttare: è la linfa che potrà scorrere dentro l’anello. Quest’ultimo, una volta ricevuto e configurato, potrà essere messo immediatamente in azione presso qualsiasi negozio fisico in cui è possibile effettuare un pagamento contactless tramite circuito Mastercard.

Una volta apprezzato l’uso, sarà anche possibile acquistare un anello secondario da poter abbinare al medesimo account (e dividere magari con la propria dolce metà) ed a cui attribuire un budget dedicato di spesa: in tal caso l’anello MuchBetter potrà essere acquisito a soli 49,99 Euro.

Pagamenti a portata di mano

L’anello MuchBetter mette nelle mani dei suoi utenti un nuovo modo di pagare: istintivo, immediato, sicuro, rapido. Grazie alla sua offerta unica, che permette di ottenere l’anello gratuitamente con una ricarica di soli 100€, MuchBetter rende inoltre il tutto estremamente accessibile, poiché di fatto è come accedere alla tecnologia senza spendere alcunché.

Pagare diventa mera questione di gestualità: si tende la mano e si abilita il passaggio di valore. Il concetto di “wearable” viene ad avere una accezione nuova ed ulteriore, un combinato disposto di digitalizzazione, abitudine del quotidiano e facilità di utilizzo. Nel momento stesso in cui il tutto diventa anche conveniente, allora la rivoluzione è ad un passo. E la si può indicare con un dito.

In collaborazione con MuchBetter