Doppia dashcam, DOPPIO SCONTO: non farti sfuggire Miden S7

Una anteriore e l’altra posteriore, per inquadrare davanti e dietro all’auto: la doppia dashcam di Miden è in doppio sconto su Amazon. Progettata per garantire il massimo della sicurezza mentre viaggi e persino quando il veicolo è parcheggiato (con monitoraggio attivo 24/7 che lavora anche in tua assenza), integra sensori 2.5K e 1080p che riprendono ogni cosa e salvano i filmati su microSD, registrando in loop anche quando la memoria è piena. Una scheda da 64 GB è inclusa nella confezione.

La doppia dashcam di Miden è in DOPPIO SCONTO

È in grado di rilevare il movimento, ha la visione notturna e la retromarcia assistita che si attiva in automatico per mostrare quanto inquadrato dal sensore posteriore. Inoltre, può individuare gli impatti, anche in caso di lieve collisione, così da poter contare su una testimonianza filmata di quanto accaduto, rendendola disponibile se necessario all’assicurazione per il rimborso. Per tutte le altre informazioni consulta la descrizione completa.

La doppia dashcam di Miden (il modello è S7) è venduta dallo store ufficiale europeo del marchio e spedita da Amazon. C’è la disponibilità immediata e se la ordini adesso la riceverai già entro domani direttamente a casa tua con la consegna gratuita. Chi l’ha già messa alla prova gli ha assegnato un voto medio pari a 4,5/5 in quasi 4.000 recensioni.

Come ottenere il doppio sconto? La prima riduzione della spesa è automatica, mentre per la seconda è sufficiente attivare il coupon dedicato che trovi nella scheda del prodotto. In questo modo, la puoi acquistare al prezzo finale di soli 39 euro.