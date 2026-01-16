Animal Crossing MANIA: il gioco per Switch 1 e 2 pronto all'aggiornamento

Animal Crossing: New Horizons torna ad essere il gioco di punta su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il titolo ci ha accompagnati durante la pandemia e, ora, può essere rispolverato. Grazie al nuovo aggiornamento gratuito, l’esperienza di gioco viene rinnovata e puoi passare nuove ore a divertirti da solo o in compagnia. Manca nella tua collezione? Non ti preoccupare, puoi fare il pieno acquistando su Amazon:

L’isola più bella di sempre: cosa si deve fare in questo gioco

Se sei alla ricerca di un titolo cosy e che ti permetta di liberare la creatività e rilassarti in compagnia della tua console, Animal Crossing: New Horizons è la soluzione ideale. Rivesti il panno di un personaggio che crei a piacimento e inizia a creare un mondo tutto tuo. Quando la storia si avvia, arrivi su questa isola… deserta! Dovrai pian piano sbloccare tutti i potenziamenti per poterla modificare, costruire ponti, creare aree a tuo piacimento e accogliere tutti i nuovi abitanti.

Infatti, il titolo si potenzia rispetto alle precedenti versioni, offrendoti le opzioni di terraformazione, ossia l’abilità di costruire livelli (montagne e colline), modificare i corsi d’acqua (fiumi e laghi) e personalizzare l’isola in tutto e per tutto. Con i vari obiettivi giornalieri e gli eventi stagionali, avrai sempre da fare!

Il DLC ti fa diventare un designer

Nel caso fossi interessato, il DLC Happy Home ti permette di espandere gli orizzonti e di aggiungere al catalogo ancora più oggetti. Attraverso l’aereo, potrai raggiungere una nuova isola dove Casimira Vacanze ti accoglierà nel suo team.

In poche parole, lavorerai per un’agenzia che si occupa di creare le case perfette per gli ospiti in vacanza. Dovrai scegliere la stagione, la location e anche l’arredamento ideale avverando sia le richieste che i desideri dei clienti. Curerai l’esterno di ogni abitazione così come l’interno e, andando avanti con gli incarichi, sbloccherai la possibilità di modificare gli ambienti in modo completamente nuovo. La cosa più bella? Potrai portare con te queste conoscenze e sfruttarle anche sulla tua isola principale!

Il nuovo aggiornamento: Animal Crossing torna in pompa magna

Dopo alcuni anni in cui gli utenti sono rimasti senza alcun aggiornamento, il 2026 arriva e porta con sé tante nuove novità. In particolar modo la tua isola diventa ancora più preziosa con un nuovo molo e un nuovo Hotel tutto da personalizzare. In questo modo potrai rinnovare l’ambiente e sbloccare nuovi in catalogo.

Insieme a questo aggiornamento (gratuito per Switch 1 e a 4,99€ per Switch 2), i giocatori potranno sbloccare collezionabili firmati LEGO, The Legend of Zelda e Splatoon. Tra le altre aggiunte nel gameplay di AC: New Horizons ci sono:

Resetti che ti aiuta a ripulire l’isola in modo automatico;

che ti aiuta a ripulire l’isola in modo automatico; La creazione di tre isole Sognidoro aggiuntive nel mondo onirico di Sonia;

aggiuntive nel mondo onirico di Sonia; ampliamento del ripostiglio fino a 9000 items (potrai conservare anche piante e cespugli);

(potrai conservare anche piante e cespugli); Souvenir nuovi ispirati alla lore Nintendo in hotel.

