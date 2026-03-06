Animal Crossing: New Horizons per Switch 2 è in sconto su Amazon

Animal Crossing: New Horizons è il gioco che ti tiene compagnia in questa primavera in arrivo. Se ancora non lo hai e la tua Nintendo Switch 2 freme dalla voglia di essere utilizzata, approfitta del 12% di sconto su Amazon. Geniale e divertente, ora che ha ricevuto l’atteso aggiornamento, integra anche le dinamiche del DLC al suo interno. Compralo subito a soli 57€ su Amazon in edizione italiana e fisica.

Aggiornamento e non solo per Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing è una serie di giochi che non necessita di presentazioni: ha appassionato grandi e piccini sin dai primi titoli. Su Nintendo Switch 2 approda alla grande e lo fa non solo in versione rinnovata ma anche con l’aggiornamento fresco fresco. Il capitolo New Horizons, infatti, riscopre una grafica avanzata con qualità ancora più eccellente e un gameplay fluido come l’olio. Crea subito il tuo personaggio e arriva su un’isola inizialmente un po’ deserta, ma da personalizzare sotto tutti i punti di vista.

Non solo inviterai amici a prendere residenza ma potrai modificare fisicamente l’isola con le opzioni di terraforming, andare a pesca, raccogliere fossili, frutti, fiori speciali e partecipare a tornei di insetti e non solo! Tutto questo non basta? Andando avanti con il gioco, sbloccherai sempre più divertimento con eventi stagionali, personaggi che verranno a trovarti e missioni speciali!

Inoltre, l’aggiornamento alla Ver. 3.0 è gratuito e include al suo interno:

un hotel direttamente sul molo dove arrederai le stanze, otterrai nuovi stili e nuove ricette per il fai da te;

direttamente sul molo dove arrederai le stanze, otterrai nuovi stili e nuove ricette per il fai da te; il servizio Resetti per sgomberare con facilità l’isola oppure una zona e riarredarla facilmente;

per sgomberare con facilità l’isola oppure una zona e riarredarla facilmente; un catalogo ancora più grande con capacità di 9000 oggetti;

Isole sognidoro da creare e personalizzare in compagnia dei tuoi amici;

da creare e personalizzare in compagnia dei tuoi amici; nuovi oggetti e vestiti a tema Nintendo, Splatoon, Lego e TLOZ.

Lo sconto di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon, porta a casa il tuo Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2a soli 57€ ora che è in promozione.