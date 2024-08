Anker Soundcore 2: la cassa Bluetooth che viene con te, PREZZO REGALO

Cerchi una cassa Bluetooth con tanta autonomia e soprattutto che puoi usare ovunque tu voglia, che tu sia a casa o al mare? Allora la Anker Soundcore 2 è proprio il prodotto che stavi cercando.

Anker Soundcore 2: piccola e compatta ma estremamente potente

Non farti ingannare dalle dimensioni compatte. Questa piccola cassa nasconde al suo interno dei driver da 12W che ti fa immergere nei tuoi brani preferiti senza scende a compromessi. Con una qualità audio senza rivali e connessione 5.0 poi, puoi collegarla al tuo smartphone in maniera veloce e stabile.

Vuoi fare un tuffo in piscina? Non ci sono problemi visto che ha la certificazione IPX7 per cui è resistente sia agli schizzi che alla pioggia. In altre parole puoi portarla sempre con te anche nelle gite fuori porta. Con ben 24 ore di autonomia poi, puoi usarla davvero tutto il tempo che vuoi con la certezza che non rimarrai mai senza musica.

