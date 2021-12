Anker Soundcore Life A2: auricolari al top ad un prezzo incredibile

Quelli che ti suggeriamo in questo articolo sono una coppia di auricolari Bluetooth tra i migliori mai prodotti da Anker. Si tratta delle cuffie Anker Soundcore Life A2, dotati di cancellazione attiva del rumore estremamente efficiente e dall’ottima autonomia, oggi disponibili su Amazon a soli 56 euro, un prezzo di poco superiore al minimo storico.

Auricolari Bluetooth Anker Soundcore Life A2: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti più interessanti della proposta di Anker. Si tratta di auricolari in-ear dal formato estremamente compatto e leggero. Presentano inoltre delle alette in silicone che garantiscono la massima stabilità senza fastidi. In confezione, infatti, sono inclusi ben 3 paia di adattatori per il canale uditivo e 3 di alette in modo da adattarsi a qualsiasi orecchio. Gli auricolari ospitano driver biocompositi da 11mm in grado di fornire bassi estremamente profondi, ma con medi e alti ben bilanciati e cristallini. Il risultato è un suono pulito e bilanciato, ideale per l’ascolto musicale. Tuttavia, non manca un’applicazione dedicata, disponibile sia per Android che per iOS, che consente di gestire l’equalizzazione e adattarla ad ogni genere musicale.

È proprio l’applicazione uno dei punti di forza delle cuffie. Questa consente di personalizzare completamente gli auricolari, a partire dal suono fino ai comandi. Questi, infatti, presentano una parete touch con cui gestire chiamate e riproduzione musicale. È possibile, però, personalizzare il funzionamento dei comandi così da adattarne le funzioni alle proprie esigenze. Non manca neanche la possibilità di regolare il livello di riduzione del rumore, altro fiore all’occhiello delle cuffie. In questo caso oltre all’isolamento offerto dal design in-ear, le cuffie godono di una cancellazione attiva del rumore capace di diminuire il disturbo ambientale fino al 90%. Per le conversazioni troviamo ben 6 microfoni con tecnologia beamforming per conversazioni chiare e cristalline. Chiude la dotazione un’autonomia eccellente di ben 7 ore per singolo auricolare, che arriva a ben 35 ore grazie alla custodia di ricarica. In sostanza, la proposta di Anker si conferma come una delle migliori soluzioni sul piano del rapporto qualità/prezzo che poco ha da invidiare a prodotti ben più costosi.

Grazie ad uno sconto del 30%, le Anker Soundcore Life A2 sono disponibili su Amazon a soli 55,99 euro per un risparmio di ben 24 euro sul prezzo di listino.