Anker Soundcore Life Dot 2: 100 ore di ascolto con una sola ricarica

Quella che ti suggeriamo in questo articolo è una coppia di auricolari Bluetooth caratterizzati da un’autonomia incredibile. Stiamo parlando delle Anker Soundcore Life Dot 2, cuffie TWS in grado di fornire una durata complessiva di ben 100 ore, oggi proposte da Amazon al loro minimo storico.

Auricolari Anker Soundcore Life Dot 2: caratteristiche tecniche

Si tratta di cuffie in-ear, consegnate con ben 4 diverse misure di inserti per adattarsi al meglio a qualsiasi orecchio. Lo stesso vale per le alette in silicone AirWing che offrono una stabilità all’orecchio eccezionale, senza rinunciare alla comodità. Gli auricolari sono, inoltre, resistenti all’acqua e al sudore, il che li rende perfetti per l’attività sportiva. La custodia di ricarica è piuttosto generosa, pur rimanendo pratica da mettere in tasca. Questa ospita un power bank in grado di ricaricare gli auricolari oltre 10 volte. Incredibile la ricarica rapida che in soli 10 minuti riesce a fornire ben 90 minuti di ascolto. Si tratta di auricolari rivolti a chi dell’autonomia non ne ha mai abbastanza, e lo ritiene un limite delle cuffie wireless. In questo caso il limite viene completamente abbattuto.

Naturalmente Soundcore non ha trascurato la qualità sonora che è senza dubbio una delle migliori in assoluto in questa fascia di prezzo. Le cuffie ospitano driver dinamici a triplo strato da 8mm, in grado di potenziare del 40% i bassi e del 100% gli acuti, offrendo un suono decisamente ricco, ma bilanciato. Molto comodi i comandi fisici, che presentano un piccolo pulsante su ogni auricolare. Questo è sufficientemente sensibile da garantire un accesso rapido e confortevole, senza il rischio di falsi o doppi clic. È possibile gestire le chiamate, le tracce ed anche gli assistenti vocali. Trattandosi di cuffie Bluetooth la compatibilità è sostanzialmente universale, ed è possibile accedere a tutte le funzionalità elencate sia da Android che iOS. Insomma, se vuoi un paio di cuffie wireless con un’autonomia tale da dimenticare il problema della ricarica, le Anker Soundcore Life Dot 2 sono esattamente il prodotto che fa per te.

Grazie ad uno sconto del 33%, sono acquistabili su Amazon a soli 39,99 euro per il Black Friday, per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.