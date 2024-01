Anno nuovo, lingua nuova: con Mondly ne hai 41 al 96% di sconto

Se il tuo obiettivo per il nuovo anno è imparare una nuova lingua, c’è un’offerta imperdibile che potrebbe rendere il tuo sogno linguistico una realtà. Mondly, premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple con oltre 110 milioni di download, offre uno sconto del 96% su tutte le 41 lingue disponibili.

Un servizio vantaggioso: cosa offre Mondly

Se hai mai desiderato parlare una nuova lingua come un madrelingua, Mondly è la soluzione perfetta. Combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per rendere l’apprendimento delle lingue un’esperienza coinvolgente e efficace.

Imparare una nuova lingua con Mondly è divertente, veloce e facile. Ecco alcuni dei vantaggi inclusi nel piano Premium a vita, disponibile a soli 89,99 euro invece di 199,99:

Accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora

a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora Pronunce impeccabili e accenti naturali garantiti grazie alla collaborazione con professionisti madrelingua

Utilizza un Chatbot con riconoscimento vocale di prim’ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata.

con riconoscimento vocale di prim’ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata. Memorizza le informazioni usando un sistema di ripetizione unico : si tratta di intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci per apprendere rapidamente nuove lingue

: si tratta di intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci per apprendere rapidamente nuove lingue Affronta le lezioni in una qualsiasi delle 41 lingue disponibili, rendendo l’apprendimento più efficace e personalizzato

Mondly ha dimostrato di essere una piattaforma unica e vantaggiosa per chi vuole imparare nuove lingue a proprio ritmo, risparmiando notevolmente rispetto alla concorrenza. I metodi di insegnamento, legati ai vantaggi offerti, sono certamente due aspetti da non sottovalutare: approfitta della promozione e ottieni l’accesso a vita a tutte le lingue, risorse e funzionalità a soli 89,99 euro anziché 199,99.

