Anthropic assume cofondatore di OpenAI Durk Kingma

Durk Kingma, uno dei cofondatori meno conosciuti di OpenAI, ha recentemente annunciato il suo passaggio ad Anthropic, azienda di intelligenza artificiale nota per il suo approccio responsabile allo sviluppo dell’AI. Kingma, che risiede nei Paesi Bassi, lavorerà principalmente in remoto, anche se non è stato specificato il ruolo che ricoprirà all’interno dell’organizzazione.

Personal news: I'm joining @AnthropicAI! 😄 Anthropic's approach to AI development resonates significantly with my own beliefs; looking forward to contributing to Anthropic's mission of developing powerful AI systems responsibly. Can't wait to work with their talented team,… — Durk Kingma (@dpkingma) October 1, 2024

Durk Kingma lascia OpenAI per Anthropic

Kingma, dottorato in apprendimento automatico presso l’Università di Amsterdam, ha alle spalle una carriera di ricerca che lo ha visto impegnato prima come dottorando in Google e poi come membro fondatore del team di ricerca di OpenAI. Qui si è concentrato sullo sviluppo di tecniche e metodi per i modelli generativi di AI, contribuendo alla creazione del generatore di immagini DALL-E 3 e ChatGPT.

Nel 2018, Kingma ha lasciato OpenAI per dedicarsi ad attività di consulenza e investimento in startup di AI, per poi rientrare in Google Brain, uno dei principali laboratori di ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale dell’azienda, successivamente fuso con DeepMind nel 2023.

Anthropic rafforza il suo team con ex talenti di OpenAI

L’arrivo di Kingma in Anthropic segue una serie di assunzioni eccellenti che hanno visto protagonisti altri ex membri di spicco di OpenAI. Tra questi, Jan Leike, ex responsabile della sicurezza, John Schulman, altro cofondatore, e Mike Krieger, cofondatore di Instagram e Artifact, nominato primo responsabile del prodotto. Lo stesso amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, è stato in passato vicepresidente della ricerca di OpenAI, da cui si è separato a causa di divergenze sulla crescente commercializzazione dell’azienda, portando con sé un gruppo di ex dipendenti per fondare Anthropic.

Kingma attratto dall’approccio più responsabile allo sviluppo dell’AI di Anthropic

Kingma ha espresso entusiasmo per l’opportunità di contribuire alla missione di Anthropic, che mira a sviluppare potenti sistemi AI in modo responsabile, un approccio che l’azienda ha spesso cercato di enfatizzare per distinguersi da OpenAI. La visione di Anthropic sembra essere in linea con le convinzioni personali di Kingma, che si dice pronto ad affrontare le sfide future insieme al talentuoso team dell’azienda, composto da ex colleghi di OpenAI e Google.