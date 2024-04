DALL-E 3 i migliori prompt per un risultato stupefacente

L’intelligenza artificiale è un campo in continua evoluzione e ogni immagine prodotta dagli strumenti di intelligenza artificiale non può che suscitare stupore. Gli strumenti AI, un tempo riservati a una piccola nicchia di persone, sono oggi sempre più diffusi e utilizzati da un’ampia gamma di utenti, sia per scopi amatoriali che professionali. Nonostante i numerosi vantaggi, l’AI presenta anche diverse sfide, ad esempio, quando si tratta di immagini generate dall’AI, l’autenticità dell’opera può non essere sempre chiara. Tuttavia, la sola capacità di generare qualcosa di unico rappresenta già un grande traguardo. Purtroppo però, nonostante la semplicità d’uso degli strumenti AI, non sempre si ottengono i risultati sperati, spesso a causa di un prompt non adeguatamente definito. Fortunatamente, la diffusione sempre più ampia degli strumenti AI e l’accesso diretto a strumenti come DALL-E 3 permettono di sperimentare facilmente e di dare vita alle proprie idee. In caso di dubbi o mancanza di ispirazione, ecco otto suggerimenti per creare un’immagine generata dall’AI che sia davvero stupefacente

DALL-E 3: i prompt per non sbagliare

DALL-E 3 è tra i migliori generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale, creato da OpenAI, noto per la sua precisione nel creare immagini uniche. Questo è reso possibile grazie all’uso di “prompt”, ovvero le indicazioni che vengono inserite nella chat con DALL-E per guidare l’AI nella generazione di un determinato contenuto. Può sembrare tutto così semplice, ma non sempre lo è.

Le parole per l’AI sono importanti e devono essere posizionate correttamente, specificando in modo chiaro caratteristiche, aspetto, tipo di sfondo, stile e molto altro. Avere un’idea chiara di cosa chiedere all’AI è fondamentale, perché DALL-E 3 può generare di tutto, dalle copertine degli album ai poster, opere d’arte, foto realistiche e molto altro ancora. Infatti, per ottenere le migliori immagini mai generate con l’intelligenza artificiale in DALL-E 3, è possibile sperimentare una serie di istruzioni e modificarle in base alle proprie idee ed esigenze, per ottenere risultati davvero sorprendenti.

DALL-E 3: crea un post della tua città del cuore

Generare immagini con l’AI è davvero semplice, poiché basta scrivere un prompt e attendere che l’AI faccia il resto. In realtà, l’AI può essere sfruttata per creare qualcosa di particolarmente unico e interessante, come ad esempio delle immagini da trasformare in un quadro o in un poster. Queste potrebbero rappresentare la città appena visitata o un luogo preferito, il tutto in uno stile unico. Ad esempio, un suggerimento per creare il proprio poster, modificando poi i dettagli a seconda dell’esigenza, potrebbe essere:

“Crea un poster del panorama di Venezia al tramonto nel formato 1200 x 600”

Questo è un modo unico e veloce per creare decorazioni o semplici immagini personali da utilizzare come meglio si crede. L’idea del poster, che sia di un luogo o di soggetti di fantasia, può essere un’idea interessante per dare sfogo alla propria creatività e ottenere allo stesso tempo un poster, creare degli adesivi o semplicemente avere un’immagine da usare come copertina di un diario o un quaderno. Per fare tutto questo, DALL-E 3 è accessibile gratuitamente anche per gli utenti di Microsoft Designer grazie all’integrazione con questa piattaforma.

DALL-E 3: creare un calendario in un clic

L’intelligenza artificiale offre la possibilità di ottenere immagini personalizzate in modo rapido e senza dover intervenire troppo nel processo di creazione. Anche se esistono molte app e piattaforme per creare contenuti specifici, l’AI ha un fascino particolare grazie alla velocità con cui genera le immagini, attirando l’attenzione di tutti.

DALL-E 3, ad esempio, è un ottimo strumento per creare qualcosa di diverso, come il prossimo calendario personale, che potrebbe essere anche un’ottima idea per un regalo personalizzato. Tuttavia, per un lavoro completo con mesi e giorni, il processo potrebbe essere lungo e complesso. Pertanto, è consigliato utilizzare l’AI di DALL-E 3 per iniziare a realizzare la prima grafica o per capire se un’idea può essere ottimale o meno. Potrebbe essere utile iniziare dalla copertina del calendario con DALL-E 3, inserendo un prompt simile:

“Genera grafica di copertina per un calendario 2025 con orsetti e cuori”

Quando si aggiungono date e numeri, gli errori dell’AI sono dietro l’angolo, quindi è importante prestare attenzione al progetto finale e controllare bene le date. Spesso non è possibile realizzare immagini troppo complesse con testo scritto, per questo esistono piattaforme AI migliori per procedere in questa direzione, come ad esempio Ideogram.

Gli auguri speciali con l’AI

I strumenti basati sull’intelligenza artificiale sono dei preziosi alleati nei progetti quotidiani. Nello specifico, gli strumenti per generare immagini non servono solo a creare animali volanti o paesaggi fantastici, ma possono anche rendere reali le idee in modo più rapido e pratico. Uno dei vari suggerimenti per sfruttare DALL-E 3 nella creazione di qualcosa di unico è la generazione di un affascinante biglietto d’auguri. Specificando che, quando il prompt include del testo o elementi che vanno oltre la sola immagine, è importante prestare particolare attenzione, anche a quello che viene definito “prompt negativo”, ovvero specificare quali dettagli non si vogliono ottenere dalla generazione finale. Ad esempio, per creare un biglietto d’auguri, è possibile inserire un prompt simile:

“Crea un biglietto d’auguri con colori brillanti rosa e disegni di animali, in stile cartoon, con scritta happy birthday”

Ottenere buoni risultati può essere complesso e richiede suggerimenti chiari ma specifici. In alcuni casi, potrebbe essere necessario riprovare più volte modificando leggermente il prompt, poiché non sempre i risultati soddisfano le richieste. Inoltre, in alcuni casi, è consigliato variare lo strumento AI utilizzato oppure ricaricare la pagina.

Sfondo AI: mai più senza

I biglietti d’auguri, i poster e i calendari sono solo alcune delle idee migliori per sfruttare l’AI di DALL-E 3. Un altro suggerimento utile può essere l’utilizzo dell’AI per creare sfondi per il desktop o per lo smartphone. La richiesta è semplice e può variare in base ai gusti personali e ai soggetti da inserire. Ad esempio, un prompt per creare uno sfondo potrebbe essere:

“Crea uno sfondo per il desktop ad acquerello che raffigura il mare”

In alternativa, è possibile inserire diverse specifiche se si intende ottenere uno sfondo per smartphone, come ad esempio aggiungere l’indicazione “Crea sfondo in formato 16:9”. Le diverse indicazioni variano in base al proprio gusto, ed è sempre possibile aggiungere dettagli come le sfumature di colori o il tipo di sfondo desiderato.

DALL-E 3: creare copertine di ogni genere

Infine, per ottenere risultati particolari e personalizzati con l’intelligenza artificiale di DALL-E 3, si può pensare di utilizzarla per generare copertine uniche per gli album fotografici o musicali. Anche perché, l’AI è in grado di rendere reale ogni desiderio, anche se spesso è necessario fare varie prove. In ogni caso, il tempo che impiega a generare un’immagine è talmente breve che tentare non costa nulla.

Per poter realizzare una copertina di un album in modo visivamente accattivante, è fondamentale inserire un input specifico e dettagliato a seconda di ciò che si vuole vedere al termine del lavoro. Ovviamente, in questo caso, il prompt varia a seconda dell’esigenza personale e di ciò che si vuole ritrarre. In ogni caso, un trucco è quello di non specificare all’AI l’uso finale di una determinare generazione, come “copertina di un album”, che potrebbe mandare in confusione l’AI. Ovviamente, questo non riguarda solo le copertine degli album musicali. DALL-E 3 offre la possibilità di estendere la generazione a qualcosa di più, che sia una copertina per gli album dei social media o un album fotografico.

Nel caso specifico di un album fotografico, potrebbe essere interessante generare una copertina scegliendo un soggetto o un luogo da rappresentare sulla prima pagina. Questo potrebbe essere un album con le foto di un viaggio o, perché no, di un evento importante. Tutto ciò può essere realizzato semplicemente fornendo un prompt con le istruzioni necessarie a DALL-E 3. Come anticipato, non è indispensabile specificare che la copertina è destinata a un album, al contrario, sarà sufficiente indicare lo stile, i soggetti e tutti i dettagli che si desidera ottenere nell’immagine finale generata.