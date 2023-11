Come utilizzare DALL-E 3 gratuitamente con Microsoft Bing

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, l’aspirazione è quella di ottenere risultati di livello professionale attraverso piattaforme intuitive e semplici. Numerosi strumenti, dotati di diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, riescono a soddisfare questa esigenza. Tuttavia, in alcuni casi, questi strumenti sono a pagamento come per DALL-E 3. Nonostante ciò, esiste una soluzione, è infatti possibile utilizzare DALL-E 3 gratuitamente attraverso Microsoft Bing.

Cos’è DALL-E 3 presente su ChatGPT plus

Dall-E 3 è un nuovo modello AI che permette di generare qualsiasi tipo d’immagine inserendo un testo scritto, ora disponibile per gli abbonati a ChatGPT plus. Infatti, per gli abbonati è ora presente, dal menu in alto a sinistra, la voce Dall-E 3 Beta. Per procedere basterà selezionarla e inserire la richiesta per la generazione di una qualsiasi immagini che sia una foto realistica, un disegno, una grafica o un’illustrazione. Fortunatamente è però possibile testare Dall-E 3 in modo gratuito, attraverso Microsoft Bing.

Come utilizzare Dall-E 3 su Microsoft Bing

Bing è un motore di ricerca che ha integrato l’intelligenza artificiale attraverso la chat AI. Oltre a fornire risposte tramite testo scritto e ricerche, Bing funge anche da generatore di immagini, grazie all’integrazione di DALL-E 3. Questo è stato reso possibile grazie alla partnership con OpenAI. Infatti, Microsoft è stata la prima azienda a integrare DALL-E 3 nei propri prodotti.

Per testare DALL-E, è sufficiente aprire Bing Chat o Bing Image Creator e iniziare a generare immagini. Ad esempio, con Bing Image Creator, basterà inserire nella barra di ricerca all’interno della piattaforma il testo con le specifiche per la generazione dell’immagine, quindi premere invio e attendere qualche secondo. Bing Image Creator, in base alla richiesta, crea una varietà di immagini per permettere all’utente di scegliere l’immagine migliore. Una volta scelta l’immagine preferita, è possibile salvarla e scaricarla. Inoltre, su Bing Image Creator è presente la categoria “Raccolte” per visualizzare le immagini generate e salvate in precedenza.

Il potenziale di DALL-E 3

DALL-E 3, grazie alla sua integrazione con GPT-4, il grande modello linguistico che alimenta ChatGPT e Microsoft Bing, è molto più facile da utilizzare. Inoltre, il nuovo DALL-E 3, rispetto alle versioni precedenti, ha subito un’evoluzione significativa in termini di precisione, fotorealismo e generazione di immagini più creative. Anche con un prompt poco preciso o dettagliato, DALL-E 3 offre risultati ottimali. Questo miglioramento facilita notevolmente l’esperienza per gli utenti meno esperti o che non sanno come formulare la richiesta nel prompt da inserire.

Infatti, spesso, il problema con l’intelligenza artificiale risiede nell’inserire una richiesta adeguata a ottenere la risposta corretta. Tuttavia, con DALL-E 3, questo problema è quasi inesistente, poiché è in grado di comprendere e generare immagini anche da un prompt vago o non chiaro.

Come creare un buon prompt DALLE-3 utilizzando Bing

Come anticipato, i prompt sono fondamentali per guidare l’intelligenza artificiale nella direzione corretta, ma con l’evoluzione degli strumenti AI si sta colmando anche questa lacuna. In quanto i prompt potrebbero non essere più un problema. Per essere chiari, DALL-E 3, come qualsiasi altro strumento di intelligenza artificiale, ha comunque bisogno di sapere cosa generare. Tuttavia, se in passato era importante essere precisi, attenti e dettagliati, ora DALL-E 3 sa interpretare qualsiasi tipo di testo scritto, creando un prompt personale per realizzare al meglio l’immagine finale.

Oltre alla facilità d’uso, ciò consente anche di continuare ad aggiungere nuove richieste senza dover ripetere ogni volta la descrizione originale. È come se ora avesse una memoria migliore, in grado di farlo ragionare e comprendere meglio. Rispetto ai suoi predecessori, riesce a migliorare un’immagine senza dover riprendere o riscrivere da capo nel dettaglio tutta la situazione. Basterà, per fare un esempio, chiedergli di migliorare un’immagine già generata con l’aggiunta di un dettaglio specifico. Questo permette di ridurre i tempi di realizzazione, ottenendo però un’immagine finale migliore e specifica.

Limitazioni di DALL-E 3

Un limite iniziale riguarda prettamente l’utilizzo gratuito di DALL-E 3, non le sue funzionalità nello specifico. Infatti, l’utilizzo di DALL-E 3 in modo gratuito su Bing comporta ovviamente dei limiti, dato che la versione è disponibile a pagamento per gli abbonati a ChatGPT Plus. Utilizzando DALL-E 3 senza costi di abbonamento, è presente un limite di 25 “crediti boost” gratuiti che si rinnovano ogni settimana. I potenziamenti servono per generare un’immagine in modo tempestivo, circa 30 secondi, ma in caso di esaurimento, questo tempo può aumentare fino a 5 minuti.

Invece, per quanto riguarda le limitazioni specifiche per DALL-E 3, indipendentemente da dove si utilizza, sono state integrate delle misure più rigide per la moderazione e la sicurezza. Per molti, più che una limitazione, questo è un processo importante e necessario, mentre per altri potrebbe rappresentare un vero e proprio limite a livello creativo. Non per tutte le limitazioni, ma per alcune, come la scelta di “rimuovere i nomi di personaggi pubblici” dal prompt, come menzionato nel documento di ricerca DALL-E 3. Sicuramente per una parte di utenti, come gli artisti stessi, questa è una scelta decisa e importante, in quanto non sarà possibile sfruttare le loro immagini con DALL-E. Ma non solo, è possibile anche compilare il modulo di rinuncia OpenAI per assicurarsi che la propria immagine non entri nel pool di formazione.