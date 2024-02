Come formulare un prompt efficace per DALL-E 3

L’intelligenza artificiale ha aperto nuove frontiere nel mondo dell’arte digitale, permettendo a tutti di esprimere la propria creatività in modo unico e innovativo. Per questo scopo esistono vari strumenti che utilizzano l’AI per generare immagini, ognuno con le sue caratteristiche distintive. Tra i più noti e performanti ci sono Midjourney e DALL-E, che offrono la possibilità di creare immagini sorprendenti in pochi secondi. Infatti, negli ultimi tempi, il web e i social media sono pieni di immagini generate dall’intelligenza artificiale, suscitando curiosità su come sia possibile realizzare tali opere. La sfida risiede nel trovare il modo giusto per guidare l’intelligenza artificiale per produrre l’immagine desiderata. Tuttavia, nonostante l’AI sia in grado di generare qualsiasi tipo di immagine, può essere difficile per l’utente capire come comunicare efficacemente con essa. Per superare queste difficoltà, è fondamentale non solo sperimentare, ma anche seguire una serie di regole e suggerimenti. Ecco come inserire il prompt più efficace per creare con DALL-E qualsiasi immagine.

Generare l’immagine perfetta con DALL-E 3

Prima di esplorare i suggerimenti per generare un prompt di testo, ideale per la creazione di immagini con DALL-E 3, è importante capire come accedere a questa piattaforma. Nello specifico, DALL-E 3 è disponibile con un account a pagamento tramite ChatGPT Plus. In alternativa, è possibile utilizzare gratuitamente DALL-E 3 sulla piattaforma Image Creator di Microsoft Bing.

Le piattaforme permettono di creare immagini, di qualsiasi tipo e stile, con DALL-E 3, tanto che spesso, le immagini generate dall’AI possono sembrare surreali, ma non è presente nessuna “magia”. In realtà, è l’input dell’utente a determinare il risultato finale. Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi desiderati, è fondamentale comprendere come formulare il prompt perfetto ed evitare gli errori più comuni. Spesso, nella fretta di sperimentare con l’intelligenza artificiale, si possono inserire richieste complesse o vaghe che possono portare a risultati non soddisfacenti. Pertanto, dopo la fase iniziale di sperimentazione, è cruciale apprendere come comunicare efficacemente con DALL-E 3 per creare immagini ideali, sia per uso personale che professionale.

Dall’intenzione al testo: la guida per generare immagini con DALL-E 3

Dopo aver constatato che l’intelligenza artificiale è in grado di generare qualsiasi tipo di immagine e che l’utente può inserire qualsiasi tipo di prompt, è fondamentale conoscere le basi per inserire l’input di testo migliore, al fine di ottenere i risultati sperati. Ecco allora i suggerimenti per guidare DALL-E 3:

Definire l’obiettivo;

Input descrittivo;

Uso di parole chiave;

Precisare il numero dei soggetti;

Segnalare il contesto;

Inserire lo stile;

Utilizzare esempi di stile;

Evitare l’ambiguità;

Controllare gli aggiornamenti.

Per approfondire l’elenco sopra indicato, è essenziale iniziare dalle basi e chiarire il processo di creazione del prompt. Prima di tutto, per guidare al meglio DALL-E 3 e ottenere un’immagine AI in linea con la richiesta, è necessario comprendere ciò che si desidera ottenere. Non basta accedere alla piattaforma AI e inserire senza troppo pensare un input con parole a caso; al contrario, è fondamentale visualizzare, anche solo mentalmente, ciò che si vuole vedere alla fine nell’immagine creata dall’AI.

Tra i dati fondamentali, è importante decidere lo stile, i soggetti e il contesto, in modo da poter trovare le parole chiave adeguate e creare una descrizione idonea. Un primo passo, pur se può sembrare noioso, è cruciale per iniziare a scrivere un testo preciso e, soprattutto, descrittivo. In sostanza, più chiaro sarà l’obiettivo, più precise e descrittive saranno le informazioni fornite, maggiore sarà la probabilità di ottenere l’immagine perfetta prodotta da DALL-E 3.

I numeri che fanno la differenza a DALL-E 3

Per implementare efficacemente tutti i suggerimenti e formulare un input di testo appropriato per DALL-E 3, è fondamentale focalizzarsi sulle parole chiave da utilizzare, esplorando eventualmente diverse varianti. Anche una parola o una piccola differenza può cambiare notevolmente il risultato e spesso sono necessari più test per ottenere il risultato sperato.

Successivamente, un suggerimento fondamentale è quello di specificare il numero esatto sia per i soggetti che per i dettagli. Se l’obiettivo finale è quello di includere un certo numero di oggetti nell’immagine, è necessario indicare quanti. Non è sufficiente utilizzare termini vaghi come “alcuni”, “un po’”, “quelli”, ma è preferibile essere precisi, ad esempio “3 case”, “2 palloncini” o il numero di qualsiasi altro elemento che si desidera includere nella creazione. Questa regola si applica anche ai dettagli, ad esempio, se si desidera che entrambi gli occhi siano blu, o che ci siano 3 anelli sulla mano, e così via. Infine, è sempre importante fornire un contesto per aiutare DALL-E 3 a comprendere l’ambiente in cui inserire il soggetto principale.

Lo stile dell’immagine creata dall’AI

Dopo aver inserito tutte le informazioni su ciò che l’immagine deve ritrarre, è fondamentale specificare nell’input di testo lo stile artistico desiderato per la futura creazione. Si tratta di una fase cruciale che conferisce significato all’immagine e determina il tipo di effetto.

Infatti, a seconda delle esigenze dell’utente, lo stile può variare notevolmente. Ad esempio, è possibile scegliere uno stile come fumetto, rinascimentale, vintage, realistico, ecc. In questo contesto, può essere molto utile fornire esempi correlati alla richiesta di stile per dare a DALL-E 3 un’idea più precisa di ciò che si intende ottenere. Si potrebbe fare riferimento, ad esempio, a un dipinto famoso o ad altri elementi artistici noti. In tutto questo, è sconsigliato l’uso di termini vaghi. Infatti, una descrizione confusa e complessa può distrarre l’intelligenza artificiale e deviarla nel risultato finale.

L’arte di DALL-E 3: andare oltre le regole

Le opere d’arte digitali generate da DALL-E 3 rappresentano la nuova sfida del mondo artistico, aprendo le porte a qualcosa di unico, discusso e messo in dubbio, ma sicuramente particolare e divertente. In effetti, l’arte digitale rappresenta un universo ancora in gran parte inesplorato che si può scoprire insieme all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Infatti, una cosa è certa, l’evoluzione è sempre stata una parte integrante del mondo, ed è essenziale sfruttare tutto ciò che permette di mettersi in gioco, ma che soprattutto può essere trasformato in un supporto tecnico e creativo anche per il lavoro. Sicuramente, quando si parla di arte digitale generata dall’AI, non si fa riferimento a un disegno realizzato a mano libera, ma non è intenzione di nessuno fare un paragone.

In ogni caso, apprezzata o meno, l’intelligenza artificiale e la generazione di immagini offrono la possibilità di dare idee, spunti creativi e generare immagini come punto di partenza per la creazione di loghi di brand, presentazioni e altro. Sicuramente, la consapevolezza nel suo utilizzo e la validità di ciò che si crea sta in mano all’utente che ne fa uso. Per questo motivo, le linee guida sono importanti e mirano alla creazione di immagini sempre più sorprendenti e in linea con la richiesta. Ma come per qualsiasi movimento artistico, senza dubbio, la prova migliore da fare è anche guardare fuori dallo schema, perché con l’intelligenza artificiale si ha libero sfogo alla creatività e spesso anche il non seguire le regole è una regola, perché permette di scoprire elementi nascosti o capacità dell’AI ancora incomprese.

Infine, qualunque sia lo scopo dell’utilizzo, è importante ricordare di controllare gli aggiornamenti recenti. Infatti, DALL-E 3, come molti modelli AI, fa parte di un’evoluzione veloce che subisce aggiornamenti e miglioramenti periodici. Per sfruttare tutte le funzioni migliori e innovative, è necessario controllare gli aggiornamenti.