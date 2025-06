Anthropic ha un blog scritto da Claude con l’aiuto di esperti umani

Anthropic ha dato al suo chatbot Claude un blog tutto suo. Si chiama “Claude Explains” ed è sostanzialmente Claude che scrive articoli su argomenti tecnici, ma con la supervisione degli esseri umani.

Anthropic lancia il blog di Claude

Potrebbe sembrare che Claude faccia tutto da solo, ma non è così. Anthropic ha spiegato che gli esperti e i team editoriali dell’azienda “migliorano” le bozze di Claude aggiungendo intuizioni, esempi pratici e conoscenze contestuali.

“Non è solo output grezzo di Claude, il processo editoriale richiede esperienza umana e passa attraverso diversi tentativi“, ha detto un portavoce dell’azienda. Non è che il chatbot scrive e pubblicano tutto così com’è. In pratica, Claude scrive la prima bozza, e poi chi supervisiona il suo lavoro la lima, fino a renderla adatta alla pubblicazione.

Anthropic vede Claude Explains come una “dimostrazione di come l’esperienza umana e le capacità dell’AI possano lavorare insieme“. L’idea è mostrare come l’intelligenza artificiale possa migliorare quello che gli esperti riescono a fare, non sostituirli.

“Claude Explains è un esempio precoce di come i team possano usare l’AI per aumentare il loro lavoro e fornire maggiore valore agli utenti“, ha spiegato. Il piano è coprire argomenti che vanno dalla scrittura creativa all’analisi dei dati, fino alla strategia aziendale.

Sembra che un po’ tutti stiano usando l’AI per creare contenuti. Anche OpenAI ha da poco sviluppato un modello specifico per la scrittura creativa, e Mark Zuckerberg ha parlato di voler creare uno strumento AI end-to-end per la pubblicità. Molti di questi esperimenti però, non sono andati bene.

Business Insider ha dovuto scusarsi con lo staff dopo aver raccomandato libri che probabilmente non esistono e sono stati generati dall’AI. Bloomberg ha dovuto correggere decine di riassunti generati dall’AI. G/O Media ha pubblicato articoli pieni di errori scritti dall’AI contro il parere degli editor, attirando critiche diffuse. Oramai lo sanno tutti che l’AI può inventare qualsiasi cosa ostentando una certa sicurezza, il che può creare problemi seri.

Anthropic continua ad assumere umani

Nonostante l’esperimento con Claude Explains, Anthropic ha fatto sapere che continua ad assumere persone nei settori marketing, contenuti ed editoriali, “e molti altri campi che coinvolgono la scrittura“. È un segnale importante. Anche se stanno sperimentando l’AI per scrivere, non significa che stanno sostituendo gli esseri umani. Almeno per ora, l’approccio sembra essere davvero collaborativo.