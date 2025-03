OpenAI addestra nuovo modello AI per la scrittura creativa

Gli aspiranti Stephen King e J.K. Rowling, hanno un nuovo rivale. Già, perché OpenAI ha addestrato un nuovo modello AI che se la cava alla grande con la scrittura creativa.

A dare l’annuncio ci ha pensato il CEO in persona pubblicando un post su X. Il buon Sam si è detto letteralmente folgorato da un racconto generato dall’AI a partire dal prompt: “Scrivi una storia di genere metafiction su intelligenza artificiale e lutto“.

we trained a new model that is good at creative writing (not sure yet how/when it will get released). this is the first time i have been really struck by something written by AI; it got the vibe of metafiction so right.

PROMPT:

Please write a metafictional literary short story…

— Sam Altman (@sama) March 11, 2025