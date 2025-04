Anthropic lancia Claude for Education per gli studenti

Mentre OpenAI spopola con ChatGPT Edu, Anthropic lancia la sua contromossa: Claude for Education. Un nuovo piano dedicato agli studenti, che porta Claude tra banchi e cattedre di università e le scuole secondarie di secondo grado.

Cosa offre Claude for Education di Anthropic

Il pacchetto è ricco di funzioni. Si parte da Learning Mode, una modalità speciale all’interno di Progetti di Claude. L’obiettivo? Aiutare gli studenti a sviluppare il pensiero critico, non solo a ottenere risposte preconfezionate. Con Learning Mode attivo, Claude diventa un tutor interattivo. Pone domande per testare la comprensione, evidenzia i principi alla base di problemi specifici, fornisce template utili per paper, outline e guide di studio. Insomma, non dà il pesce, ma insegna a pescare.

Anthropic promette inoltre controlli di sicurezza e privacy di livello enterprise. Per facilitare l’integrazione di Claude nei sistemi universitari, ha stretto accordi con due partner chiave: Instructure, che offre la popolare piattaforma Canvas, e Internet2, no profit specializzata in soluzioni cloud per gli atenei.

La startup ha già chiuso accordi per rendere Claude for Education disponibile a tutti gli studenti della Northeastern University, della London School of Economics and Political Science e del Champlain College.

L’impatto dell’AI sull’istruzione è ancora un rebus

L’obiettivo di Anthropic è chiaro: ottenere sempre più contratti con università e istituzioni, che garantiscano l’adozione su larga scala dei suoi strumenti AI, anche grazie a nuovi programmi di ambassador studenteschi e percorsi per “builder” di AI. Il target principale sono i giovani, una generazione sempre più abituata a interagire con l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, dallo studio alla creatività.

Non è ancora chiaro l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’educazione. Le ricerche attualmente danno risultati contrastanti. Secondo alcune l’AI sarebbe un valido tutor, secondo altre potrebbe danneggiare il pensiero critico. L’unica cosa certa, è che giganti come Anthropic e OpenAI vedono nell’istruzione un terreno fertile per espandere il loro business.