Anthropic Projects: IA per lavoro collaborativo

Anthropic ha recentemente annunciato una nuova modalità di interazione (Artifacts) con Claude che consente di vedere i risultati direttamente nell’interfaccia web del chatbot. Projects è in pratica la corrispondente versione per il lavoro di gruppo. Più persone possono collaborare su un progetto comune, chiedendo aiuto all’assistente digitale.

Anthropic Projects: collaborare con Claude

Anthropic scrive che la visione per Claude è sempre stata quella di creare sistemi di intelligenza artificiale che funzionino a fianco delle persone e migliorino in modo significativo i loro flussi di lavoro. Projects è un passo in quella direzione, in quanto consente agli utenti di chiedere assistenza su varie attività, fornendo al chatbot l’accesso ai dati aziendali.

Per ogni progetto è possibile definire istruzioni personalizzate per ottenere da Claude risposte più pertinenti e con lo stile più adatto. Gli utenti possono inoltre aggiungere al progetto condiviso gli estratti delle conversazioni avute con il chatbot.

La relativa sezione è accessibile nel pannello sinistro. È necessario specificare nome e descrizione, quindi è possibile caricare i contenuti che verranno utilizzati da Claude, in particolare dalla versione 3.5 Sonnet del modello. Ogni progetto include una context window di 200K token, corrispondenti ad un libro di circa 500 pagine.

Projects è indicato soprattutto per gli abbonati al piano Team che permette di impostare la visibilità (tutti i membri dell’azienda o solo quelli invitati). È comunque disponibile anche con il piano Pro.

Anthropic garantisce la privacy, in quanto i dati non verranno utilizzati per l’addestramento dei modelli. Le novità annunciate dalla startup californiana hanno trasformato Claude in uno strumento di collaborazione aziendale che potrebbe in futuro insidiare i leader del settore, come Microsoft Teams e Slack.