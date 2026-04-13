Anthropic Claude Mythos: pericolo o aiuto per le banche?

Anthropic ha annunciato il nuovo modello Claude Mythos, ma non sarà disponibile al pubblico. Verrà testato da alcuni partner attraverso il Project Glasswing, in quanto potrebbe essere sfruttato per scopi illeciti, come gli attacchi informatici. Le autorità del Regno Unito hanno avvertito le banche dei possibili rischi. Gli Stati Uniti hanno invece suggerito di usarlo, nonostante lo scontro in corso con l’azienda californiana.

Claude Mythos: valutazione dei rischi

Come dimostrano i risultati dei test effettuati da Anthropic, la versione preliminare di Claude Mythos può identificare, sfruttare e risolvere migliaia di vulnerabilità zero-day sia nei progetti open source che nei software proprietari (tramite reverse engineering del codice). Questa capacità potrebbe diventare una potenza arma digitale per i cybercriminali. Ecco perché Anthropic ha deciso di non rilasciare il modello a tutti.

Le autorità finanziarie del Regno Unito hanno avviato discussioni con gli esperti di sicurezza del governo e con i dirigenti delle principali banche per valutare i rischi posti da Claude Mythos. Anthropic ha avvertito che le vulnerabilità zero-day potrebbero essere trovate anche con futuri modelli di terze parti e ciò rappresenta un grave pericolo per l’economia e la sicurezza nazionale.

Gli attacchi informatici contro banche, assicurazioni o exchange sono già piuttosto numerosi. Usando un modello AI come Claude Mythos, i cybercriminali potrebbero velocizzare la ricerca di vulnerabilità e colpire i bersagli con precisione chirurgica. Il governo britannico ha pertanto sollecitato un rafforzamento delle protezioni attraverso una verifica approfondita dei punti deboli dei sistemi IT.

Nel comunicato stampa di Anthropic sono elencati alcuni partner. Uno di essi è la banca JPMorgan Chase. Secondo le fonti di Bloomberg, l’elenco include anche Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley. Funzionari del governo statunitensi avrebbero suggerito ai dirigenti delle banche di usare Claude Mythos per rilevare eventuali vulnerabilità nei propri sistemi.