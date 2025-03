Anthropic può usare i testi delle canzoni per Claude

Un giudice federale della California ha respinto la richiesta di ingiunzione preliminare presentata dalle major discografiche. Anthropic potrebbe quindi usare i testi dei brani musicali per l’addestramento di Claude. L’azienda californiana aveva già sottoscritto un accordo parziale all’inizio di gennaio.

Nessun danno irreparabile

A fine ottobre 2023, Universal Music Group, Concord e ABKCO avevano presentato una denuncia contro Anthropic per violazione di copyright. Secondo le case discografiche, l’azienda californiana ha utilizzato i testi di almeno 500 brani musicali per l’addestramento dei suoi modelli AI. Quando l’utente chiede di generare testi di brani musicali, Claude genera una copia quasi parola per parola dei testi originali.

Le tre major avevano quindi chiesto un’ingiunzione preliminare per impedire l’uso dei testi in attesa della fine del processo. La giudice Eumi Lee ha respinto la richiesta perché Universal Music Group, Concord e ABKCO non hanno dimostrato come la condotta di Anthropic possa causare danni irreparabili.

Gli editori chiedono sostanzialmente al tribunale di definire i contorni di un mercato di licenze per l’addestramento dell’intelligenza artificiale in cui la questione fondamentale del fair use rimane irrisolta.

In base all’accordo sottoscritto a gennaio, Anthropic utilizzerà i filtri per impedire al chatbot di mostrare i testi dei brani musicali in seguito alle richieste degli utenti. Le case discografiche potranno invece segnalare eventuali violazioni del copyright e l’azienda californiana dovrà intervenire per migliorare i filtri.

In seguito alla decisione della giudice, Anthropic potrebbe però continuare l’addestramento di Claude con i testi delle canzoni. Un rappresentante delle case discografiche ha dichiarato che l’obiettivo è proteggere gli artisti dal furto dei loro lavori da parte delle aziende AI. Secondo Anthropic, la legge sul copyright è stata rispettata: