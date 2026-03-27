Anthropic vince contro Trump, giudice ordina il ritiro del bando

La giudice Rita F. Lin ha emesso un’ingiunzione a favore di Anthropic. Il governo deve ritirare la designazione come “rischio per la catena di approvvigionamento” e revocare l’ordine alle agenzie federali di interrompere i rapporti con l’azienda. Entrambe le misure violano le protezioni costituzionali sulla libertà di espressione. Nelle motivazioni, una frase sola: Sembra un tentativo di distruggere Anthropic.

Anthropic, dai limiti sulle armi autonome al bando governativo

Lo scontro era esploso il mese scorso. Anthropic aveva cercato di imporre limiti su come il governo potesse usare i suoi modelli AI, in particolare vietando la sorveglianza di massa e l’uso di armi autonome. Il Pentagono aveva rifiutato quei limiti. La risposta dell’amministrazione Trump era stata sproporzionata: designare Anthropic come “rischio per la catena di approvvigionamento“, un’etichetta normalmente riservata a player stranieri, e ordinare a tutte le agenzie federali di tagliare i rapporti con l’azienda.

Il presidente Trump aveva firmato personalmente l’ordine. La Casa Bianca aveva attaccato Anthropic definendola un’azienda radicale di sinistra e woke, che mette a rischio la sicurezza nazionale. Il CEO Dario Amodei aveva risposto definendo le azioni del Pentagono ritorsive e punitive. Anthropic aveva fatto causa.

Il verdetto: Anthropic ha ragione

La giudice Lin ha stabilito che Anthropic ha buone probabilità di prevalere nel merito della causa, una conclusione che rende l’ingiunzione particolarmente significativa. Non è solo una sospensione temporanea, è un segnale forte che il tribunale considera le azioni del governo contro Anthropic come inappropriate.

Siamo grati al tribunale per aver agito rapidamente, e siamo lieti che concordi sul fatto che Anthropic abbia buone probabilità di vincere nel merito , ha dichiarato Anthropic a TechCrunch. Sebbene questa causa fosse necessaria per proteggere Anthropic, i nostri clienti e i nostri partner, il nostro focus resta sul lavorare produttivamente con il governo per assicurare che tutti gli americani beneficino di un’AI sicura e affidabile.

Le conseguenze

L’ingiunzione è una vittoria importante per Anthropic, ma la battaglia legale non è finita, il caso nel merito deve ancora essere giudicato. Nel frattempo, l’effetto del bando governativo si è già fatto sentire. Come abbiamo raccontato, Claude ha battuto record di iscrizioni in tutto il mondo dopo che milioni di utenti hanno abbandonato ChatGPT per protesta contro l’accordo tra OpenAI e il Pentagono. I dipendenti di Google e OpenAI hanno firmato lettere di supporto ad Anthropic. Claude è salito in cima alle classifiche dell’App Store in decine di Paesi.

Il tentativo di distruggere Anthropic, come lo ha definito la giudice, ha finito per renderla più popolare che mai. Tiè…