Claude, boom di iscrizioni anche in Italia dopo il bando USA

Il Pentagono ha designato Anthropic come “rischio per la catena di approvvigionamento” della difesa. L’effetto? L’esatto opposto di quello che ci si aspetterebbe. Claude sta battendo il record di registrazioni giornaliere dalla scorsa settimana in ogni Paese in cui è disponibile. L’app è in cima alle classifiche dell’App Store per le app gratuite e per la categoria AI in decine di Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e buona parte dell’Europa, secondo i dati di AppFigures.

Il bando USA fa volare Claude: record di download in tutto il mondo, Italia compresa

Trump, con il ban ufficiale, pensava di isolare Anthropic e scoraggiare chi lavora con l’azienda, ma il tentativo del presidente USA sta avendo l’effetto contrario sul pubblico. Il Dipartimento della Guerra ha di fatto lanciato la più grande campagna di marketing involontaria nella storia dell’intelligenza artificiale!

Anthropic ha rifiutato di concedere al Pentagono l’accesso illimitato alla propria tecnologia per la sorveglianza di massa e le armi autonome. Trump ha ordinato il bando da tutte le agenzie federali. Hegseth l’ha definita una lezione magistrale di arroganza. E la gente ha risposto scaricando Claude come non mai.

I numeri parlano chiaro

I dati sono inequivocabili. Record di nuove iscrizioni ogni giorno dalla scorsa settimana. Primo posto nell’App Store USA, davanti a ChatGPT. Classifiche in cima in decine di mercati internazionali. Tutto questo per un’azienda che fino a un mese fa era conosciuta principalmente dagli addetti ai lavori e dagli utenti più informati.

Il messaggio che il pubblico sta inviando è chiaro e tondo: in un momento in cui la fiducia nelle big tech è ai minimi storici, un’azienda che osa dire “no” al governo militare più potente del mondo, e ne paga il prezzo, viene percepita come qualcosa di diverso. Che lo sia davvero o che sia solo una percezione, poi è un’altra storia, ma i numeri dicono che la gente vuole crederci.