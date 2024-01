Anticipa il Digitale Terrestre 2024 con questo decoder a 21€

Probabilmente a breve verrà attivata la piattaforma di trasmissione DVB-T2 per il Digitale Terrestre 2024. Si tratta di un’ottima occasione per dare nuova vita al tuo vecchio televisore altrimenti prossimo alla rottamazione. In questo momento, un’offerta pazzesca ti sta aspettando su eBay. Acquista il Decoder Fenner GX1 a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di una super promozione che devi assolutamente prendere al volo. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Digitale Terrestre 2024 non ti temo con il Decoder Fenner GX1

Il Decoder Fenner GX1 è uno dei migliori dispositivi compatibili con la tecnologia DVB-T2 in commercio. Realizzato per essere adatto a tutti gli utenti, anche a quelli con un’età più avanzata, è di facile installazione e immediato utilizzo. Collegalo al tuo televisore tramite porta HDMI oppure SCART e inizia a ricevere subito tutti i canali gratuiti disponibili nella tua zona e prossimi al passaggio verso il digitale terrestre 2024. La lista viene ordinata secondo Numerazione LCN Nazionale.

Grazie alla porta USB, posizionata su un lato della scocca, trasmetti contenuti multimediali come foto, video, musica e film direttamente al tuo televisore. Utilizzando il classico cavo Ethernet lo colleghi a internet e ricevi il meteo e altre funzionalità come il collegamento a YouTube. Non perdere altro tempo. Acquista il Decoder Fenner GX1 a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. Consegna gratuita, Garanzia Cliente e Servizio Premium eBay sono inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.