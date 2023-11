Anticipo Black Friday: Apple Watch Ultra al MINIMO STORICO su Amazon

Con qualche giorno di anticipo rispetto al Black Friday, Amazon ha deciso di offrire uno sconto importante su Apple Watch Ultra. Oggi puoi acquistarlo infatti al suo prezzo più basso di sempre: 749 euro, con la possibilità di attivare il pagamento in 5 comode rate presso Amazon stessa a tasso zero. Una occasionissima per farti un super regalo.

Apple Watch Ultra in offerta: la scheda tecnica

Apple Watch Ultra è progettato per gli amanti dell’avventura e dello sport. Con funzioni specialistiche, sensori evoluti e tre nuovi cinturini dedicati all’esplorazione, all’avventura e agli sport di resistenza, questo smartwatch è il compagno ideale per chi vuole spingersi oltre i propri limiti.

La cassa da 49 mm in titanio aerospaziale offre un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. Questo materiale avanzato garantisce una durabilità senza compromessi, perfetta per chi vive uno stile di vita attivo.

Inoltre, puoi goderti un’esperienza visiva straordinaria grazie al display più ampio e luminoso mai visto su un Apple Watch. Leggibile in ogni condizione, ti offre una chiarezza senza paragoni per tenere sempre tutto sotto controllo.

Con fino a 36 ore di batteria in utilizzo normale e una precisione di localizzazione grazie al GPS a doppia frequenza, Apple Watch Ultra è pronto a seguire ogni tua mossa. Calcola distanza, ritmo e percorso con estrema precisione.

Indossa il tuo Apple Watch Ultra senza preoccuparti delle condizioni ambientali. Resistente all’acqua fino a 100 metri e con temperature operative estese, questo smartwatch è progettato per affrontare qualsiasi sfida.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta. Acquista subito Apple Watch Ultra su Amazon e goditi la tecnologia all’avanguardia di Apple a un prezzo mai visto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.